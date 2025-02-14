Власти Германии пригрозили Apple штрафом

Власти Германии начали антимонопольное разбирательство в отношении корпорации Apple. Об этом сообщает Reuters.

Немецкое антимонопольное управление предъявило обвинения Apple в злоупотреблении положением на рынке. Специалисты регулятора считают, что компания затрудняет сбор информации о пользователях гаджетов Apple разработчикам приложений и сервисов. IT-гигант якобы единолично собирает данные пользователей и зарабатывает на этом, увеличивая доход от своих цифровых сервисов.

Специалисты издания PhoneArena обяснили, что речь идет о функции App Tracking Transparency (ATT), которая появилась в 2021 году. Она ограничивает приложения на iPhone, не позволяя им собирать избыточные данные о пользователях. В Apple считает, что ATT защищает потребителей от угроз раскрытия конфиденциальных данных.

« A T T з н а ч и т е л ь н о з а т р у д н я е т к о н к у р и р у ю щ и м и з д а т е л я м п р и л о ж е н и й д о с т у п к п о л ь з о в а т е л ь с к и м д а н н ы м , и м е ю щ и м о т н о ш е н и е к р е к л а м е » , — з а м е т и л р у к о в о д и т е л ь Ф е д е р а л ь н о г о у п р а в л е н и я п о б о р ь б е с к а р т е л я м и А н д р е а с М у н д т .

Представитель истцов Томас Хеппнер, которые жаловались на ATT еще с 2021 года, заявил, что Apple занимается «масштабным ограничением конкуренции в свою пользу».

Компании, признанные виновными в нарушении антимонопольных правил Германии, могут получить штраф в размере до десяти процентов от своего годового оборота.

« Е в р о п а я р о с т н о р а з д а е т с а н к ц и и , в т о в р е м я к а к США и Китай развлекаются в сфере высоких технологий, придумывая инновации и разные штуки», — иронично отреагировали на ситуацию журналисты PhoneArena.

В начале февраля газета The Washington Post рассказала, что власти Великобритании могут принудить Apple раскрывать данные о своих пользователях. В результате корпорация может отключить шифрования на гаджетах своих пользователей в регионе.