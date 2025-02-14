Сверхмассивная черная дыра может столкнуться с Млечным Путем

В карликовой галактике Большое Магелланово Облако, которая постепенно сближается с нашей, были обнаружены признаки существования невидимого объекта с массой в около 600 000 раз больше Солнца.

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Это открытие особенно интересно потому, что черные дыры с массой менее чем миллион раз больше солнечной встречаются редко. Если ее существование подтвердится, это даст новую информацию для понимания процесса роста черных дыр. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal и доступно на сервере препринтов arXiv.

Обнаружить черные дыры достаточно трудно, если они «спящие» — не поглощают материю. Такие объекты выдают нестандартные траектории соседних звезд. В частности, авторы изучили звезды, движущиеся с гиперскоростями. Эти ускорения могут указывать на «пусковой механизм», когда взаимодействие черной дыры с парой звезд выбрасывает одну в космос.

Исследователи использовали данные от космического телескопа Gaia. Проведя анализ 21 скоростной звезды, ученые выяснили, что девять из них могли быть выброшены из Большого Магелланова Облака. Расчеты их траектории указывают на присутствие черной дыры массой около 600 000 солнечны.

Большое Магелланово Облако движется вокруг Млечного Пути на расстоянии около 160 000 световых лет, и их столкновение ожидается примерно через 2 миллиарда лет. Астрономы считают, что именно так черные дыры могут увеличиваться. Наблюдение этого процесса было бы крайне захватывающе, если человечество доживет до этого.