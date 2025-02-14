Средняя мощность ПК упала впервые в истории

Средняя производительность персональных компьютеров (ПК) снизилась впервые за все время наблюдений. Об этом сообщают авторы бенчмарка PassMark.

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Специалисты компании, занимающейся сравнением характеристик производительности компьютеров, отметили, что в начале 2025 года средняя мощность ПК упала. PassMark дважды в неделю измеряет производительность подключенных компьютеров пользователей по всему миру — по их словам, их программное обеспечение (ПО) установлено на тысячах устройств.

Авторы отчета отметили, что до начала 2025-го средняя мощность ПК росла из года в год. Специалисты подчеркнули, что в январе этот показатель, скорее всего, упал впервые за всю историю измерений.

В своем X представители PassMark предположили, что снижение производительности может быть связано с массовым переходом от операционной системы (ОС) Windows 10 к менее оптимизированной Windows 11. Однако они заметили, что, вероятнее всего, падение мощности связано с тем, что большинство потребителей не используют процессоры, имеющие больше 8 ядер — похоже, они удовлетворены этим уровнем производительности.

В июле 2022 года специалисты Puget Systems заметили, что Windows 11 оказалась незначительно мощнее предыдущей ОС от Microsoft в сравнительных тестах. Они отметили, что Microsoft стоит заняться повышением оптимизации своей операционной системы.