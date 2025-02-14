Ученые выяснили, для чего танцуют черепахи

Команда ученых под руководством Кейлы Гофорт из Университета Северной Каролины впервые доказала, что морские черепахи могут создавать «личные карты» любимых мест, ориентируясь по магнитному полю Земли. Работа опубликована в журнале Nature.

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Ранее было известно, что мигрирующие животные — такие как птицы, лососи, омары и морские черепахи — используют магнитное поле Земли как компас для ориентации. Но новое исследование показало, что черепахи способны запоминать магнитные «подписи» определенных мест, таких как места кормления или гнездования.

Это открытие стало первым прямым доказательством того, что животные могут изучать и запоминать магнитные координаты географических областей. Интересно, что способность черепах к созданию магнитных карт работает независимо от их внутреннего «магнитного компаса», что говорит о существовании двух разных систем восприятия магнитного поля.

Чтобы исследовать способности черепах, ученые поместили животных в бассейн, окруженный магнитной катушкой, воспроизводившей магнитное поле Атлантического океана. В течение двух месяцев черепах кормили только тогда, когда магнитное поле соответствовало определенной области — побережью Северной Америки или Мексиканского залива.

Когда черепахи ожидали кормления, они начинали активно плавать, хлопать ластами и кружиться в воде — исследователи назвали это поведение «танцем черепах». Наибольший энтузиазм они проявляли в том магнитном поле, которое было связано с местом, где их ранее кормили. Даже спустя четыре месяца после опыта черепахи продолжали «танцевать» в правильном месте, что подтверждает их способность запоминать магнитные подписи и использовать их как ориентиры.

Ученые все еще не знают, каким образом черепахи воспринимают магнитные сигналы. Одна из гипотез предполагает, что это происходит через химические реакции в молекулах, чувствительных к свету. Чтобы проверить эту теорию, исследователи попытались сбить черепах с толку с помощью радиочастотного поля, которое должно было повлиять на химический механизм восприятия. Однако черепахи продолжили ориентироваться по карте и танцевать в нужном месте.

По мнению авторов работы,открытие способностей морских черепах к магнитному картированию не только расширяет наши знания о навигации животных, но и может помочь в их сохранении. Понимание того, как черепахи находят свои места гнездования и кормления, поможет эффективнее защищать их природные маршруты. И пока наука ищет объяснение этому удивительному механизму, черепахи продолжают танцевать — следуя своим невидимым, но точным магнитным картам.