На астероиде Бенну нашли опасные зародыши жизни

Исследователи проанализировали грунт с астероида Бенну и сделали неожиданное открытие — в нем содержатся зародыши жизни, отличающиеся от тех, что существуют на Земле. Эти зародыши потенциально могут угрожать всему живому на планете, если им позволят развиться. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

© Вечерняя Москва

В образцах грунта Бенну действительно найдены сложные органические молекулы, способные стать основой для возникновения жизни. Однако астероид также содержит строительные блоки как «левой», так и «правой» жизни, что вызывает вопросы о причинах уникальности земной жизни.

Доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев отмечает, что метеориты с органическим веществом регулярно падают на Землю. Хотя они содержат смесь правых и левых изомеров, контакт с ними не приводит к смертельным последствиям, поскольку бактерии быстро разрушают органические соединения.

Журавлев считает, что пока неясно, можно ли создать жизнеспособный организм из «правых» элементов. Даже если это удастся, взаимодействие между существами вряд ли приведет к глобальным изменениям, учитывая, что люди еще не научились эффективно взаимодействовать друг с другом, сообщается на сайте.