«Яндекс» выпустил планшеты собственного бренда

"Яндекс" выпустил планшеты Lunnen Ground
"Яндекс Фабрика" представила планшеты Lunnen Ground.
Они заявлены как новая категория устройств от собственного бренда компьютерной техники отечественного поисковика.
Новинки рассчитаны на широкую аудиторию. Создатели рассчитывают, что они подойдут для учёбы и развлечений. Гаджеты выпущены на фоне растущего спроса: на собственном маркетплейсе российского IT-гиганта продажи планшетов увеличились в 2024 году в 2 раза по сравнению с 2023 годом.
В первую линейку планшетов Lunnen вошли модели с диагональю 10.4 дюйма и 11 дюймов. Аккумулятор от 7000 мАч предусматривает до 7 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. В линейке есть планшеты с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища. В зависимости от модели цена планшетов составляет от 11 990 до 18 490 рублей.
У планшетов Lunnen Ground металлический корпус в четырёх цветах: сером, серебристом, светло-голубом и тёмно-синем. В комплект входят синий магнитный кабель 100 Вт и адаптер 20 Вт.