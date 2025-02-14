«Яндекс» выпустил планшеты собственного бренда

"Яндекс Фабрика" представила планшеты Lunnen Ground.

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Они заявлены как новая категория устройств от собственного бренда компьютерной техники отечественного поисковика.

Новинки рассчитаны на широкую аудиторию. Создатели рассчитывают, что они подойдут для учёбы и развлечений. Гаджеты выпущены на фоне растущего спроса: на собственном маркетплейсе российского IT-гиганта продажи планшетов увеличились в 2024 году в 2 раза по сравнению с 2023 годом.

В первую линейку планшетов Lunnen вошли модели с диагональю 10.4 дюйма и 11 дюймов. Аккумулятор от 7000 мАч предусматривает до 7 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. В линейке есть планшеты с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища. В зависимости от модели цена планшетов составляет от 11 990 до 18 490 рублей.

У планшетов Lunnen Ground металлический корпус в четырёх цветах: сером, серебристом, светло-голубом и тёмно-синем. В комплект входят синий магнитный кабель 100 Вт и адаптер 20 Вт.