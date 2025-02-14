В WinZip нашли уязвимость, позволяющую удаленно выполнить код

В архиваторе WinZip нашли опасную уязвимость, позволяющую удалённо выполнить произвольный код на устройстве. К счастью, разработчики уже подготовили соответствующий патч.

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Проблема, получившая идентификатор CVE-2025-1240, связана с механизмом парсинга файлов в формате 7Z. По шкале CVSS багу дали 7,8 балла.

Условный злоумышленник может использовать брешь в атаке с помощью специально подготовленного вредоносного файла или веб-страницы. Корень уязвимости кроется в недостаточной валидации вводимых пользователем данных в процессе парсинга 7Z.

В разборе экспертов Zero Day Initiative говорится следующее:

« П р о б л е м а в о т с у т с т в и и н а д л е ж а щ е й в а л и д а ц и и о т п р а в л е н н ы х п о л ь з о в а т е л е м д а н н ы х м о ж е т п р и в е с т и к з а п и с и з а п р е д е л а м и в ы д е л е н н о г о б у ф е р а » .

Другими словами, это классическая возможность записи за пределами границ, позволяющая атакующим выполнить код в контексте текущего процесса WinZip.

Тем не менее эксплуатация подразумевает взаимодействие с целевым пользователем, которого надо заставить либо открыть специальный 7Z-файл, либо зайти на скомпрометированный сайт.

Разработчики устранили CVE-2025-1240 в версии WinZip 29.0, которую пользователям советуют установить как можно скорее.