В WinZip нашли уязвимость, позволяющую удаленно выполнить код

В WinZip нашли уязвимость, позволяющую удалённо выполнить код
В архиваторе WinZip нашли опасную уязвимость, позволяющую удалённо выполнить произвольный код на устройстве. К счастью, разработчики уже подготовили соответствующий патч.
Проблема, получившая идентификатор CVE-2025-1240, связана с механизмом парсинга файлов в формате 7Z. По шкале CVSS багу дали 7,8 балла.
Условный злоумышленник может использовать брешь в атаке с помощью специально подготовленного вредоносного файла или веб-страницы. Корень уязвимости кроется в недостаточной валидации вводимых пользователем данных в процессе парсинга 7Z.
В разборе экспертов Zero Day Initiative говорится следующее:
«Проблема в отсутствии надлежащей валидации отправленных пользователем данных может привести к записи за пределами выделенного буфера».
Другими словами, это классическая возможность записи за пределами границ, позволяющая атакующим выполнить код в контексте текущего процесса WinZip.
Тем не менее эксплуатация подразумевает взаимодействие с целевым пользователем, которого надо заставить либо открыть специальный 7Z-файл, либо зайти на скомпрометированный сайт.
Разработчики устранили CVE-2025-1240 в версии WinZip 29.0, которую пользователям советуют установить как можно скорее.