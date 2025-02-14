Samsung представила бюджетный 5G-смартфон Galaxy F06 5G.

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Новинка получила поддержку 5G, четыре года обновлений Android и стартовую цену всего $110. Также смартфон оснащен 6.7-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с яркостью 800 нит.

Внутри установлен чип Dimensity 6300, доступен выбор между 4 и 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения на 6 ГБ за счет виртуальной памяти. Встроенный накопитель на 128 ГБ можно увеличить с помощью microSD-карты до 1 ТБ.

Основная камера — двойная: главный сенсор на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп расположена в каплевидном вырезе.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой One UI и гарантированно получит четыре обновления Android и четыре года патчей безопасности.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается 25-ваттная зарядка, но адаптера в комплекте нет.

Среди дополнительных функций: боковой сканер отпечатков, поддержка 12 диапазонов 5G, Samsung Knox Vault и улучшенная передача голоса.