В России перестала работать одна из функций Google

В России на картах американского сервиса Google Maps исчезла функция переименования объектов, но она все еще доступна в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Например, в Казахстане на картах можно обнаружить «школу №42 здесь только сигмы», «школу №6 имени Бэтмена» и «школу 32 имени Курта Кобейна».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что переименование объектов происходит автоматически при достаточном количестве запросов на изменение. По его словам, теоретически существует модерация, но она не всегда работает.

Агентство запросило комментарий у Google о причинах ограничений прав пользователей.

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До этого сообщалось, что Google Maps оставил российские названия населенных пунктов в Крыму, полученные в 1930–1940 годах. В частности, на карте есть город Красноперекопск, который на Украине в 2023 году переименовали в Яны Капу. В неизмененном виде остались названия поселков Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское, переименованные Киевом на крымско-татарский лад.