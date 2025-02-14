Приложение TikTok вернули в App Store и Google Play в США

Интернет-магазины Apple App Store и Google Play восстановили приложение TikTok для пользователей в США после блокировки. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что приложение было восстановлено после письма с гарантиями от генерального прокурора США Пэм Бонди о том, что запрет на соцсеть не будет исполнен сразу же.

Агентство подчеркивает, что до сих пор нет никаких гарантий, что приложение продолжит работать в США в долгосрочной перспективе.

До этого The Washington Post писало, что владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне американских пошлин.

19 января TikTok заблокировали в США. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США». Однако спустя 12 часов оно снова заработало после обещания президента Дональда Трампа восстановить работу сервиса.

Вступив в должность, Трамп подписал указ о TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней. Документ предусматривает, что платформа сможет продолжить работу на территории США, если 50% видеосервиса будет продано американским инвесторам.