В Солнечной системе нашли ресурсы для рентабельного строительства в космосе

Алмазы, которые в виде осадков выпадают в некоторых слоях атмосферы Нептуна, а также залежи Юпитера, Сатурна и Урана могут стать сырьем для строительства космических объектов, в том числе на других планетах, что значительно удешевит этот процесс. Об этом ТАСС рассказал ведущий эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

Алмазы Нептуна могут стать сырьем для строительства космических объектов
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По его словам, условия Урана и Нептуна, газовых гигантов на окраине Солнечной системы, превращают идущие в их атмосферах углеродные осадки в алмазы из-за очень высокого давления.

«Помимо исследовательских задач, смысл такой добычи может появиться при условии, если для строительства объектов и производств на соседних планетах нужны будут алмазы, а везти синтетические с Земли окажется дороже», добавил Чарный.

Его коллега, коммерческий директор компании «Лаборатория будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев добавил, что сейчас человечество в состоянии добыть и доставить на Землю образцы грунта Луны — в перспективе также Марса. Работа по добыче полезных ископаемых на остальных планетах Солнечной системы — это дело далекой перспективы, отметил Камнев.

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