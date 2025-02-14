Алмазы Нептуна могут стать сырьем для строительства космических объектов

В Солнечной системе нашли ресурсы для рентабельного строительства в космосе
Алмазы, которые в виде осадков выпадают в некоторых слоях атмосферы Нептуна, а также залежи Юпитера, Сатурна и Урана могут стать сырьем для строительства космических объектов, в том числе на других планетах, что значительно удешевит этот процесс. Об этом ТАСС рассказал ведущий эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.
По его словам, условия Урана и Нептуна, газовых гигантов на окраине Солнечной системы, превращают идущие в их атмосферах углеродные осадки в алмазы из-за очень высокого давления.
«Помимо исследовательских задач, смысл такой добычи может появиться при условии, если для строительства объектов и производств на соседних планетах нужны будут алмазы, а везти синтетические с Земли окажется дороже», — добавил Чарный.
Его коллега, коммерческий директор компании «Лаборатория будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев добавил, что сейчас человечество в состоянии добыть и доставить на Землю образцы грунта Луны — в перспективе также Марса. Работа по добыче полезных ископаемых на остальных планетах Солнечной системы — это дело далекой перспективы, отметил Камнев.