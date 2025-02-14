Алмазы Нептуна могут стать сырьем для строительства космических объектов

Алмазы, которые в виде осадков выпадают в некоторых слоях атмосферы Нептуна, а также залежи Юпитера, Сатурна и Урана могут стать сырьем для строительства космических объектов, в том числе на других планетах, что значительно удешевит этот процесс. Об этом ТАСС рассказал ведущий эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

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По его словам, условия Урана и Нептуна, газовых гигантов на окраине Солнечной системы, превращают идущие в их атмосферах углеродные осадки в алмазы из-за очень высокого давления.

« П о м и м о и с с л е д о в а т е л ь с к и х з а д а ч , с м ы с л т а к о й д о б ы ч и м о ж е т п о я в и т ь с я п р и у с л о в и и , е с л и д л я с т р о и т е л ь с т в а о б ъ е к т о в и п р о и з в о д с т в н а с о с е д н и х п л а н е т а х н у ж н ы б у д у т а л м а з ы , а в е з т и с и н т е т и ч е с к и е с З е м л и о к а ж е т с я д о р о ж е » , — д о б а в и л Ч а р н ы й .

Его коллега, коммерческий директор компании «Лаборатория будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев добавил, что сейчас человечество в состоянии добыть и доставить на Землю образцы грунта Луны — в перспективе также Марса. Работа по добыче полезных ископаемых на остальных планетах Солнечной системы — это дело далекой перспективы, отметил Камнев.