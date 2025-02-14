Пользователи Telegram потратили более $1 млн за 30 минут на подарки

Пользователи мессенджера Telegram за 6 минут потратили $400 тыс. на обновленную подборку подарков по случаю Дня святого Валентина. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем англоязычном канале.
Ранее он сообщал о запуске девяти подарков, четыре из которых можно было «преобразовать в уникальные коллекционные предметы».
«Вся коллекция была распродана за 6 минут. Люди заплатили более 200 долларов за каждое из 2000 сердечек. 400 000 долларов за 6 минут», — написал Дуров.
Сооснователь Telegram добавил, что за 24 минуты было также продано 15 тыс. мешочков с добычей, из которых получаются коллекционные предметы, стоимостью около $50 каждый — итого $750 тыс.
12 февраля разработчики Telegram выпустили масштабное обновление мессенджера, направленное на улучшение качества работы с видео. Среди прочего, была добавлена возможность устанавливать любой кадр видео в качестве обложки.