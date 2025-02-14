Пользователи Telegram потратили более $1 млн за 30 минут на подарки

Пользователи мессенджера Telegram за 6 минут потратили $400 тыс. на обновленную подборку подарков по случаю Дня святого Валентина. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем англоязычном канале.

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Ранее он сообщал о запуске девяти подарков, четыре из которых можно было «преобразовать в уникальные коллекционные предметы».

« В с я к о л л е к ц и я б ы л а р а с п р о д а н а з а 6 м и н у т . Л ю д и з а п л а т и л и б о л е е 2 0 0 д о л л а р о в з а к а ж д о е и з 2 0 0 0 с е р д е ч е к . 4 0 0 0 0 0 д о л л а р о в з а 6 м и н у т » , — н а п и с а л Дуров.

Сооснователь Telegram добавил, что за 24 минуты было также продано 15 тыс. мешочков с добычей, из которых получаются коллекционные предметы, стоимостью около $50 каждый — итого $750 тыс.

12 февраля разработчики Telegram выпустили масштабное обновление мессенджера, направленное на улучшение качества работы с видео. Среди прочего, была добавлена возможность устанавливать любой кадр видео в качестве обложки.