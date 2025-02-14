АЭИ: На Ближнем Востоке назревает революция в здравоохранении на основе ИИ

Искусственный интеллект на Ближнем Востоке активно меняет медицинскую практику, улучшая качество диагностики и лечения, а также оптимизируя управление медицинскими учреждениями.

Как искусственный интеллект превращает медицину в инновационную, "РГ" рассказала председатель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации Экспортеров и Импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра:

- На Ближнем Востоке, где инновации сочетаются с традициями, назревает революция в здравоохранении, основанная на искусственном интеллекте и больших данных. Это не просто тенденция, это серьезный сдвиг, который может по-новому определить методы оказания медицинской помощи, изменив опыт пациентов и результаты их лечения.

По мере того как правительства всего региона вкладывают ресурсы в инициативы по цифровому здравоохранению, сектор медицины быстро развивается, внедряя передовые технологии, которые обещают повысить точность диагностики, упростить процессы и оптимизировать использование ресурсов. С появлением таких дальновидных проектов, как Saudi Vision 2030 и Национальная стратегия ОАЭ в области искусственного интеллекта, Ближний Восток готовит почву для эпохи преобразований, когда здравоохранение будет сочетаться с высокими технологиями.

Искусственный интеллект на Ближнем Востоке становится неотъемлемой частью развития здравоохранения. В регионе активно внедряются инновационные технологии, которые преобразуют медицинскую практику, улучшают результаты лечения и повышают доступность медицинских услуг для населения.

Например, в ОАЭ была внедрена система искусственного интеллекта для диагностики диабетической ретинопатии, которая позволяет значительно сократить время диагностики - с четырех дней до 10 минут. В Саудовской Аравии внедряются большие данные и ИИ для диагностики и персонализированного планирования здоровья, особенно в области радиологии и геномной медицины.

Новые технологии уже помогают в ранней диагностике рака молочной железы (использование алгоритмов ИИ помогает выявлять рак на ранних стадиях, улучшая прогнозы для пациентов) и сердечно-сосудистых заболеваний.

Индивидуализированное лечение диабета с помощью инсулиновых помп на базе ИИ: система MinimedTM 780G поддерживает точный баланс инсулина и глюкозы, улучшая качество жизни пациентов.

Диагностика деменции с использованием ИИ: системы на базе ИИ помогают в раннем выявлении когнитивных нарушений и деменции, улучшая лечение и замедляя прогрессирование заболевания.

ОАЭ оказывают активную государственную поддержку в использовании новых технологий в медицине, включая назначение министра по вопросам ИИ и создание Национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Прогнозируется, что рынок ИИ в здравоохранении ОАЭ вырастет с 0,04 млрд долларов в 2022 году до 0,72 млрд долларов к 2030 году.

В Саудовской Аравии Национальная стратегия Vision 2030 включает инициативы по цифровизации и интеграции ИИ в медицинские учреждения. В частности, Саудовское управление по данным и искусственному интеллекту (SDAIA) возглавляет проекты, такие как обмен медицинской информацией между 5000 учреждениями и использование ИИ для диагностики и персонализированного здравоохранения.

Сотрудничество с Россией

Россия и Объединенные Арабские Эмираты расширяют сотрудничество в области профилактики и терапии онкологии, а также развитие медицинского туризма.

На данный момент в Эмиратах открылись несколько медицинских центров из России и многопрофильная русскоязычная клиника в Дубае.

Сеченовский Университет и Национальный институт здравоохранения Саудовской Аравии проработают вопросы взаимодействия в сфере клинических исследований. Согласно дорожной карте на 2024-2028 годы, предлагаемыми целями сотрудничества являются:

совместные медицинские образовательные курсы;обмен научными и исследовательскими талантами;двустороннее сотрудничество в рамках общих проектов в области здравоохранения;партнерство в области развития и инноваций в рамках приоритетов в сфере медицины и фармацевтики.

Среди ожидаемых результатов - повышение сотрудничества между исследователями из России и Саудовской Аравии, обмен знаниями и повышение квалификации специалистов в области медицинских исследований, дополнительные возможности для проведения клинических испытаний.