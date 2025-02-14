На Марсе зафиксировали мощные землетрясения аномального происхождения

Ученые из Швейцарии выяснили, что мощные землетрясения на Марсе вызваны не только геологическими процессами, но и падениями метеоритов. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

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Исследователи изучили данные, полученные сейсмостанцией Mars InSight, которая работала на Марсе с 2018 по 2022 год. За это время аппарат зафиксировал более 1300 землетрясений. Ранее считалось, что большинство из них связано с тектоническими процессами внутри планеты, но теперь ученые доказали, что многие из этих событий вызваны падением метеоритов.

Используя алгоритмы машинного обучения, ученые сравнили сейсмические данные с изображениями поверхности Марса, сделанными камерой HiRISE на орбитальном спутнике Mars Reconnaissance Orbiter. Они обнаружили 123 новых кратера, появившихся во время работы InSight, и смогли связать 49 из них с зарегистрированными сейсмическими событиями.

Частота ударов оказалась выше, чем ожидалось – по новым оценкам, значительных столкновений с метеоритами на Марсе происходит в 1,6–2,5 раза больше, чем считалось ранее. Это говорит о том, что поверхность планеты постоянно обновляется из-за ударов космических тел. При этом землетрясения достигают больших глубин – сейсмические волны от метеоритных ударов проникают не только в кору планеты, но и глубже, в мантию, что заставляет пересмотреть прежние модели внутреннего строения Марса.

Эти результаты помогут ученым лучше понять, как устроена внутренняя структура Марса, а также пересмотреть механизмы его сейсмической активности. Кроме того, они подчеркивают, насколько уязвима поверхность планеты перед ударами метеоритов, что важно учитывать при планировании будущих миссий.