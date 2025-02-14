Google и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Google и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Планируется, что ИИ поможет развитию ключевых отраслей, включая энергетику и кибербезопасность.

Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить расширение деятельности компании в стране. Польский офис Google, открытый в 2014 году, уже является крупнейшим инженерным хабом компании в Европе и насчитывает более 2000 сотрудников.

Помимо внедрения ИИ в ключевые секторы, Google выделит $5 млн на цифровое обучение молодежи. Программа рассчитана на пять лет и охватит около миллиона молодых поляков, помогая им осваивать цифровые навыки, которые будут востребованы в будущем.

Премьер-министр Туск отметил, что сотрудничество с Google укрепит безопасность страны и будет способствовать экономическому росту. Он также сообщил, что в 2025 году Google, Microsoft и другие международные компании вложат в Польшу около 650 миллиардов злотых (160 миллиардов долларов).