Apple назвала дату анонса iPhone SE
Глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал февральскую презентацию гаджетов.
Об этом Кук написал в своем X.
«Приготовьтесь встретить нового члена семьи», — заявил топ-менеджер, намекая на мероприятие, на котором должны показать новое устройство Apple. Также руководитель IT-гиганта написал, что презентация состоится 19 февраля и добавил хэштег #AppleLaunch. К сообщению приложена анимированная картинка с переливающимся разными цветами яблочком — логотипом Apple.
Журналисты издания The Verge Марк Гурман ранее заявлял, что Apple покажет SE на второй февральской неделе, но компания представила только наушники с пульсометром.
Ожидается, что iPhone SE, который последний раз обновляли в 2022 году, получит дизайн в стиле современных смартфонов Apple, чип A18, поддержку работы с нейросетями, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей, порт USB-C.
Ранее стало известно, что Apple запустит свой сервис искусственного интеллекта (ИИ) в Китае с помощью Alibaba. Об этом заявил топ-менеджер китайской компании, но не назвал сроков запуска.