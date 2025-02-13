Apple назвала дату анонса iPhone SE

Глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал февральскую презентацию гаджетов.

Apple назвала дату анонса iPhone SE
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Об этом Кук написал в своем X.

«Приготовьтесь встретить нового члена семьи», заявил топ-менеджер, намекая на мероприятие, на котором должны показать новое устройство Apple. Также руководитель IT-гиганта написал, что презентация состоится 19 февраля и добавил хэштег #AppleLaunch. К сообщению приложена анимированная картинка с переливающимся разными цветами яблочком логотипом Apple.

Журналисты издания The Verge Марк Гурман ранее заявлял, что Apple покажет SE на второй февральской неделе, но компания представила только наушники с пульсометром.

Ожидается, что iPhone SE, который последний раз обновляли в 2022 году, получит дизайн в стиле современных смартфонов Apple, чип A18, поддержку работы с нейросетями, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей, порт USB-C.

Ранее стало известно, что Apple запустит свой сервис искусственного интеллекта (ИИ) в Китае с помощью Alibaba. Об этом заявил топ-менеджер китайской компании, но не назвал сроков запуска.

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