Apple назвала дату анонса iPhone SE

Глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал февральскую презентацию гаджетов.

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Об этом Кук написал в своем X.

« П р и г о т о в ь т е с ь в с т р е т и т ь н о в о г о ч л е н а с е м ь и » , — з а я в и л т о п - м е н е д ж е р , н а м е к а я н а м е р о п р и я т и е , н а к о т о р о м д о л ж н ы п о к а з а т ь н о в о е у с т р о й с т в о A p p l e . Т а к ж е р у к о в о д и т е л ь I T - г и г а н т а н а п и с а л , ч т о п р е з е н т а ц и я с о с т о и т с я 1 9 ф е в р а л я и д о б а в и л х э ш т е г # A p p l e L a u n c h . К с о о б щ е н и ю п р и л о ж е н а а н и м и р о в а н н а я к а р т и н к а с п е р е л и в а ю щ и м с я р а з н ы м и ц в е т а м и я б л о ч к о м — л о г о т и п о м Apple.

Журналисты издания The Verge Марк Гурман ранее заявлял, что Apple покажет SE на второй февральской неделе, но компания представила только наушники с пульсометром.

Ожидается, что iPhone SE, который последний раз обновляли в 2022 году, получит дизайн в стиле современных смартфонов Apple, чип A18, поддержку работы с нейросетями, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей, порт USB-C.

Ранее стало известно, что Apple запустит свой сервис искусственного интеллекта (ИИ) в Китае с помощью Alibaba. Об этом заявил топ-менеджер китайской компании, но не назвал сроков запуска.