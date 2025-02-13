В России представили дешевый и защищенный от воды и падений смартфон Realme

Компания Realme официально представила в России бюджетный смартфон Realme C75, ориентированный на защиту от внешних воздействий с множеством сертификаций защиты. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Отмечается, что Realme C75 — это первый в мире смартфон, получивший престижный сертификат TUV Rheinland «Смартфон повышенной прочности» и прошедший тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H.

Кроме того, гаджет имеет максимально возможную защиту от влаги и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66, благодаря чему он выдерживает не только брызги и длительное погружение под воду, но и струи горячей воды под давлением, а технология SonicWave Water Ejection позволяет быстро удалить до 50% попавшей в динамик воды.

Прочность устройства также обеспечивается конструкцией ArmorShell Tough Build от Realme. Она включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в 4 раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся ранее. В составе стекла увеличено содержание лития, алюминия и бора до 35%, благодаря чему смартфон выдерживает падение с высоты 2 метров на бетон и мрамор.

Среди прочих характеристик Realme C75 отмечается наличие 6,72-дюймового IPS-экрана с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц, чипсета MediaTek Helio G92 Max, дополненного 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила датчик на 50 Мп, а селфи-камера представлена сенсором с разрешением 8 Мп.

В гаджете также имеется увеличенный динамик, громкость которого достигает 400%, а аккумулятор емкостью 5828 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

В России Realme C75 в версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ предлагается за 15,9 и 17,9 тыс. руб. соответственно.