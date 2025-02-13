Ископаемая пчела возрастом 14,6 млн лет найдена в Новой Зеландии

Палеонтологи описали ранее неизвестный науке вид пчел по ископаемому образцу, найденному на юге Новой Зеландии. Он получил название Leioproctus barrydonovani.

Об открытии сообщается в журнале Zoosystema, а коротко о нем рассказал ресурс Sci News. Древнее насекомое принадлежит к роду Leioproctus. Обитало оно в эпоху среднего миоцена, около 14,6 миллиона лет назад.

Единственный экземпляр обнаружили в отложениях среднего миоцена Хиндон-Маар в Отаго, на юге Новой Зеландии. Общая длина тела ископаемой пчелы составляла 6,4 миллиметра. В наше время тоже обитают пчелы вида Leioproctus - небольшие, черные, мохнатые пчелы длиной от 4 до 16 миллиметров.

" Е д и н с т в е н н ы й о б р а з е ц п р е д с т а в л я е т с о б о й с п р е с с о в а н н у ю , с о ч л е н е н н у ю и с к о п а е м у ю п ч е л у , с о х р а н и в ш у ю с я к а к ч а с т ь и а н а л о г в т е м н о - с е р о м о р г а н и ч е с к о м а р г и л л и т е " , - п и ш у т п а л е о н т о л о г и .

Современные пчелы вида Leioproctus встречаются в Австралии и Южной Америке, а в Новой Зеландии они и вовсе являются наиболее распространенным видом. Но открытие породило ряд вопросов.

" Е с л и р о д п р о н и к в Н о в у ю З е л а н д и ю р а н е е 1 4 , 6 м и л л и о н а л е т н а з а д , т о у г р у п п ы д о л ж н о б ы л о б ы т ь д о с т а т о ч н о в р е м е н и , ч т о б ы з н а ч и т е л ь н о д и в е р с и ф и ц и р о в а т ь с я и л и р а з в и т ь ф л о р и с т и ч е с к у ю с п е ц и а л и з а ц и ю в э н д е м и ч н о й ф л о р е , - г о в о р я т и с с л е д о в а т е л и . - О д н а к о в д е й с т в и т е л ь н о с т и с у щ е с т в у е т в с е г о 1 8 э н д е м и ч н ы х в и д о в L e i o p r o c t u s " .

По их мнению, это указывает на то, что либо существовала диверсификация, которая впоследствии была значительно ослаблена вымиранием и вызвана неизвестными факторами, либо какие-то сложные биотические процессы или взаимодействия помешали линии более обширного видообразования.

Есть и третий вариант - современные пчелы вида Leioproctus, обитающие в Новой Зеландии, могут быть и не связаны с ископаемыми пчелами, по крайней мере, в субродовом отношении.

" Н а с а м о м д е л е , в н а с т о я щ е е в р е м я н е т д а н н ы х , у к а з ы в а ю щ и х н а т о , ч т о т р и г р у п п ы L e i o p r o c t u s в Н о в о й З е л а н д и и о б р а з у ю т м о н о ф и л е т и ч е с к у ю г р у п п у , и о н и с а м и м о г у т п р е д с т а в л я т ь с о б о й м н о ж е с т в е н н ы е , б о л е е м о л о д ы е и н в а з и и н а о с т р о в а , - о т м е ч а ю т а в т о р ы н а у ч н о й р а б о т ы . - Е с л и и с к о п а е м ы е о с т а н к и я в л я ю т с я с в и д е т е л ь с т в о м р а н н е г о в т о р ж е н и я L e i o p r o c t u s в Н о в у ю З е л а н д и ю в о в р е м я и л и д о с р е д н е г о м и о ц е н а , т о м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о в у с л о в и я х с л о ж н о г о л а н д ш а ф т а и к л и м а т а о с т р о в о в м о г л о р а з в и т ь с я б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о в и д о в " .

Палеонтологи считают, что пчелы вида Leioproctus barrydonovani населяли широколиственные леса и, возможно, питались нектаром цветов рода Pseudopanax, которые и сегодня распространены по всей Новой Зеландии.