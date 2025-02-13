Ископаемая пчела возрастом 14,6 млн лет найдена в Новой Зеландии
Палеонтологи описали ранее неизвестный науке вид пчел по ископаемому образцу, найденному на юге Новой Зеландии. Он получил название Leioproctus barrydonovani.
Об открытии сообщается в журнале Zoosystema, а коротко о нем рассказал ресурс Sci News. Древнее насекомое принадлежит к роду Leioproctus. Обитало оно в эпоху среднего миоцена, около 14,6 миллиона лет назад.
Единственный экземпляр обнаружили в отложениях среднего миоцена Хиндон-Маар в Отаго, на юге Новой Зеландии. Общая длина тела ископаемой пчелы составляла 6,4 миллиметра. В наше время тоже обитают пчелы вида Leioproctus - небольшие, черные, мохнатые пчелы длиной от 4 до 16 миллиметров.
"Единственный образец представляет собой спрессованную, сочлененную ископаемую пчелу, сохранившуюся как часть и аналог в темно-сером органическом аргиллите", - пишут палеонтологи.
Современные пчелы вида Leioproctus встречаются в Австралии и Южной Америке, а в Новой Зеландии они и вовсе являются наиболее распространенным видом. Но открытие породило ряд вопросов.
"Если род проник в Новую Зеландию ранее 14,6 миллиона лет назад, то у группы должно было быть достаточно времени, чтобы значительно диверсифицироваться или развить флористическую специализацию в эндемичной флоре, - говорят исследователи. - Однако в действительности существует всего 18 эндемичных видов Leioproctus".
По их мнению, это указывает на то, что либо существовала диверсификация, которая впоследствии была значительно ослаблена вымиранием и вызвана неизвестными факторами, либо какие-то сложные биотические процессы или взаимодействия помешали линии более обширного видообразования.
Есть и третий вариант - современные пчелы вида Leioproctus, обитающие в Новой Зеландии, могут быть и не связаны с ископаемыми пчелами, по крайней мере, в субродовом отношении.
"На самом деле, в настоящее время нет данных, указывающих на то, что три группы Leioproctus в Новой Зеландии образуют монофилетическую группу, и они сами могут представлять собой множественные, более молодые инвазии на острова, - отмечают авторы научной работы. - Если ископаемые останки являются свидетельством раннего вторжения Leioproctus в Новую Зеландию во время или до среднего миоцена, то можно предположить, что в условиях сложного ландшафта и климата островов могло развиться большее количество видов".
Палеонтологи считают, что пчелы вида Leioproctus barrydonovani населяли широколиственные леса и, возможно, питались нектаром цветов рода Pseudopanax, которые и сегодня распространены по всей Новой Зеландии.