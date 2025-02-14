Астрономы собрали крупнейшую «коллекцию» внесолнечных комет

Международная команда астрономов опубликовала 74 изображения различных звездных систем с кометными поясами, полученных с помощью радиотелескопов Submillimeter Array (SMA) и Atacama Large Millimeter/submillimeter (ALMA). Изображения десятков поясов вокруг соседних звезд, где вращаются кометы, получены впервые.

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Снимки и сама научная работа опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Исследование охватило звезды, расположенные в соседних с нами системах. Их возраст варьируется от очень молодого до среднего, многие из них являются ровесницами Солнца.

В нашей Солнечной системе существует пояс Койпера, насчитывающий множество ледяных тел, в том числе комет. Он расположен далеко за орбитой Плутона. Одна из гипотез предполагает, что именно пояс Койпера был "поставщиком" воды для внутренней части Солнечной системы, в которой находится и Земля. Возможно, миллиарды лет назад именно кометы из пояса Койпера доставили воду на Землю.

В рамках нового исследования астрономы пытались найти объекты, подобные поясу Койпера, в других звездных системах. И им это удалось - подобные пояса обнаружены вокруг 74 звезд.

Расположены они в очень холодных регионах, где средняя температура варьируется от минус 150 до минус 250 градусов по Цельсию. Там так холодно, что большинство соединений, включая воду, замерзают в виде льда, покрывая собой экзокометы - так называют кометы, обнаруженные за пределами Солнечной системы.

" Э к з о к о м е т ы - э т о в а л у н ы и з к а м н я и л ь д а , р а з м е р о м н е м е н е е к и л о м е т р а , к о т о р ы е с т а л к и в а ю т с я д р у г с д р у г о м в э т и х п о я с а х , о б р а з у я с в о е г о р о д а г а л ь к у , к о т о р у ю м ы и н а б л ю д а е м с п о м о щ ь ю т е л е с к о п о в A L M A и S M A , - г о в о р и т в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я Л у к а М а т р а и з Т р и н и т и - к о л л е д ж а в Дублине в Ирландии. - Экзокометарные пояса встречаются, по меньшей мере, в 20 процентах планетарных систем, включая нашу собственную Солнечную систему".

Исследование также показало, что далеко не все пояса похожи друг на друга: некоторые из них представляют собой узкие кольца, а другие отнесены к категории "дисков".