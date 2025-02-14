Астрономы собрали крупнейшую "коллекцию" внесолнечных комет
Международная команда астрономов опубликовала 74 изображения различных звездных систем с кометными поясами, полученных с помощью радиотелескопов Submillimeter Array (SMA) и Atacama Large Millimeter/submillimeter (ALMA). Изображения десятков поясов вокруг соседних звезд, где вращаются кометы, получены впервые.
Снимки и сама научная работа опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Исследование охватило звезды, расположенные в соседних с нами системах. Их возраст варьируется от очень молодого до среднего, многие из них являются ровесницами Солнца.
В нашей Солнечной системе существует пояс Койпера, насчитывающий множество ледяных тел, в том числе комет. Он расположен далеко за орбитой Плутона. Одна из гипотез предполагает, что именно пояс Койпера был "поставщиком" воды для внутренней части Солнечной системы, в которой находится и Земля. Возможно, миллиарды лет назад именно кометы из пояса Койпера доставили воду на Землю.
В рамках нового исследования астрономы пытались найти объекты, подобные поясу Койпера, в других звездных системах. И им это удалось - подобные пояса обнаружены вокруг 74 звезд.
Расположены они в очень холодных регионах, где средняя температура варьируется от минус 150 до минус 250 градусов по Цельсию. Там так холодно, что большинство соединений, включая воду, замерзают в виде льда, покрывая собой экзокометы - так называют кометы, обнаруженные за пределами Солнечной системы.
"Экзокометы - это валуны из камня и льда, размером не менее километра, которые сталкиваются друг с другом в этих поясах, образуя своего рода гальку, которую мы и наблюдаем с помощью телескопов ALMA и SMA, - говорит ведущий автор исследования Лука Матра из Тринити-колледжа в Дублине в Ирландии. - Экзокометарные пояса встречаются, по меньшей мере, в 20 процентах планетарных систем, включая нашу собственную Солнечную систему".
Исследование также показало, что далеко не все пояса похожи друг на друга: некоторые из них представляют собой узкие кольца, а другие отнесены к категории "дисков".
"Более того, некоторые из 74 экзокометных систем имеют несколько колец или дисков, некоторые из них являются "эксцентричными", то есть обладают не круговой орбитой, а скорее овальной, - пишут исследователи. - Это свидетельствует о том, что пока еще необнаруженные планеты или, возможно, луны присутствуют где-то поблизости от этих поясов, и их гравитация влияет на распределение камней в этих системах".