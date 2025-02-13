Алжир подтвердил приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57Э

Власти Алжира подтвердили сделку по покупке истребителя пятого поколения Су-57Э у России, что стало первой продажей военной техники такого уровня со стороны Москвы.

Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что сейчас алжирские военные лётчики проходят обучение управлению новыми истребителями в России.

«Сообщается, что Алжир получит шесть истребителей Су-57 в 2025 году», — указывается в материале.

При этом не исключается, что к 2030 году Алжир может разместить ещё один заказ на приобретение российских Су-57.

Ранее новейший российский истребитель Су-57 совершил демонстрационный полёт в Индии.