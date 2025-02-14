Физики продемонстрировали, как сделать предметы невидимыми

Эффект невидимости, который давно ищет наука, продемонстрировала команда британских и японских ученых. Они смогли с помощью массива атомов, через которые проходил свет, изменить его направление на противоположное.

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Речь идет о так называемом отрицательном показателе преломления, о котором еще в 1967 году было впервые упомянуто в работе советского физика Виктора Веселаго. Но тогда его выкладки выглядели гипотетическими умозаключениями, а сейчас наконец реализованы.

Надо отметить, что до сих пор такой эффект удавалось получить только, если применялись так называемые метаматериалы, которые получают искусственно. Теперь физики продемонстрировали более простой способ. По мнению авторов, он позволит ускорить разработки различных маскирующих устройств, способных сделать объекты невидимыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.