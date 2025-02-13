Найдена резиденция наследного принца из могущественной корейской династии

Служба исторического наследия Южной Кореи объявила об открытии Тонгуна - резиденции наследного принца династии Силла, которая правила центральной и южной частью Корейского полуострова между 57 годом до нашей эры и 935 годом нашей эры.

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Об открытии пишет журнал Archaeology. Оно удивило археологов, так как резиденцию наследного принца ожидали найти совершенно в другом месте. Ранее считалось, что она должна находиться к западу от Вольджи, искусственного пруда в древней столицы царства Силла.

Считалось так потому, что именно там в древности располагался и королевский дворец, и центральные правительственные учреждения. Однако в рамках проведенного исследования археологи изучили район к востоку от Вольджи.

И обнаружили там остатки роскошной резиденции. О том, что она принадлежала высокопоставленному человеку, говорит хотя бы тот факт, что при раскопках были найдены остатки туалета - внутренней канализационной системы, оборудованной смывом. По тем временам это была передовая технология, недоступная простолюдинам.

Археологи установили, что построена она была в период между 668 и 935 годом нашей эры, когда на Корейском полуострове полыхали междоусобные войны.

" Н о в а я н а х о д к а , н а к о н е ц , п о л о ж и л а к о н е ц д а в н е м у с п о р у и з а н о в о н а п и с а л а и с т о р и ю д и н а с т и и С и л л а , - г о в о р и т Ч х в е Ы н ч х о н и з К о р е й с к о й с л у ж б ы и с т о р и ч е с к о г о н а с л е д и я . - С т р о и т е л ь с т в о Т о н г у н а о з н а м е н о в а л о к о н с о л и д а ц и ю к о р о л е в с к о й в л а с т и и с и с т е м ы п р е с т о л о н а с л е д и я к о р о л е м М у н м у " .

Раскопки также доказали, что восточная резиденция наследного принца не располагалась обособленно. Наоборот, она являлась частью огромного правительственного комплекса, сооруженного вокруг королевского дворца. То есть, сам "правительственный квартал" оказался гораздо больше, чем считалось до сих пор.