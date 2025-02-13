Найдена резиденция наследного принца из могущественной корейской династии
Служба исторического наследия Южной Кореи объявила об открытии Тонгуна - резиденции наследного принца династии Силла, которая правила центральной и южной частью Корейского полуострова между 57 годом до нашей эры и 935 годом нашей эры.
Об открытии пишет журнал Archaeology. Оно удивило археологов, так как резиденцию наследного принца ожидали найти совершенно в другом месте. Ранее считалось, что она должна находиться к западу от Вольджи, искусственного пруда в древней столицы царства Силла.
Считалось так потому, что именно там в древности располагался и королевский дворец, и центральные правительственные учреждения. Однако в рамках проведенного исследования археологи изучили район к востоку от Вольджи.
И обнаружили там остатки роскошной резиденции. О том, что она принадлежала высокопоставленному человеку, говорит хотя бы тот факт, что при раскопках были найдены остатки туалета - внутренней канализационной системы, оборудованной смывом. По тем временам это была передовая технология, недоступная простолюдинам.
Археологи установили, что построена она была в период между 668 и 935 годом нашей эры, когда на Корейском полуострове полыхали междоусобные войны.
"Новая находка, наконец, положила конец давнему спору и заново написала историю династии Силла, - говорит Чхве Ынчхон из Корейской службы исторического наследия. - Строительство Тонгуна ознаменовало консолидацию королевской власти и системы престолонаследия королем Мунму".
Раскопки также доказали, что восточная резиденция наследного принца не располагалась обособленно. Наоборот, она являлась частью огромного правительственного комплекса, сооруженного вокруг королевского дворца. То есть, сам "правительственный квартал" оказался гораздо больше, чем считалось до сих пор.
"При изучении масштаба становится ясно, что западная часть комплекса являлась владениями короля, а восточная сторона предназначалась для наследного принца", - пояснил Ким Кёнг-ёль из Национального исследовательского института культурного наследия Кёнджу.