В Москве нашли надгробие XIX века

Московские археологи обнаружили надгробие XIX века. Его нашли во время прокладки коммуникаций и благоустройства во внутренней части территории реконструируемого здания на Зубовской улице. Артефакт относится к могиле Михаила Талызина — представителя известного дворянского рода Талызиных, крестника выдающегося полководца Александра Суворова. Михаил Талызин, как и его родители, был погребен на кладбище Новодевичьего монастыря.

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Вероятно, в годы советской власти надгробие, наряду со многими другими, вывезли для использования в качестве бордюра при строительстве Садового кольца. Такая практика была нередкой в начале XX века. Однако артефакт затерялся и был засыпан грунтом, что позволило ему сохраниться до наших дней. Теперь специалистам предстоит расчистить надгробную плиту и вернуть ее на историческое место.

Примечательно, что Михаил Талызин — потомок полковника Ивана Зубова, в честь которого и названа улица, на которой обнаружили надгробие. Кроме того, плиту нашли в день рождения Талызина — 11 февраля (по старому стилю).