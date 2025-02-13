В замерзших реках Гренландии выявили ледяные землетрясения

Ученые зафиксировали многочисленные ледотрясения в замерзших реках Гренландии. Это открытие поможет лучше понять, какие процессы происходят в одном из крупнейших на планете ледяных щитов.

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В ходе исследования геофизики Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе опустили оптоволоконный кабель в скважину глубиной 2,7 км в Северо-Восточном гренландском ледяном потоке. Это самая крупная замерзшая река Гренландии, по которой лед поступает из внутренних регионов острова в Северную Атлантику.

Ледяные землетрясения, или ледотрясения – это сейсмические явления, которые возникают при взаимодействии двух ледяных плит. До сих пор это явление в Гренландии оставалось незамеченным, поскольку происходило под слоем вулканических частиц на глубине около 900 метров под поверхностью ледника. Эти частицы образовались при извержении крупного вулкана Мазама на территории нынешнего штата Орегон в США 7700 лет назад.

Вулканические частицы не только блокируют прохождение сейсмических волн на поверхность, но могут быть непосредственной причиной ледотрясений. Эти явления происходят из-за примесей во льду, таких как сульфаты, которые дестабилизируют лед и вызывают образование трещин.

Ученые отслеживали сигналы кабеля на протяжении 14 часов и выявили большое количество ледотрясений. Они напрямую влияли на движение льда. Раньше считалось, что лед движется по замерзшим рекам медленно и плавно, как «вязкий мед». Но новые данные показали: небольшие толчки приводят к тому, что движение ледяных потоков ускоряется и становятся скачкообразным, сообщает Live Science.

Исследователи давно отслеживают состояние Гренландского ледяного щита. Он покрывает примерно 80% суши Гренландии. Талая вода оттуда приводит к повышению уровня Мирового океана. Расчеты показали, что после полного исчезновения ледяного щита уровень воды поднимется на 7 метров.

Другое исследование показало, что ледяной щит Гренландии начал трескаться из-за глобального потепления. Там возникают многочисленные клиновидные разломы. За пять лет в регионе образовалось 930 млн кубометров трещин. Они быстро расширяются и способствуют ускоренному разрушению ледников. Исследование провели на основании спутниковых снимков.