Четырех кандидатов в космонавты учат летать в невесомости в Звездном городке
Как можно "пощупать" невесомость на Земле? Всех будущих космонавтов готовят к пребыванию в так называемой безопорной среде на этапе общекосмической подготовки в ЦПК имени Гагарина в Звездном городке. А именно: невесомость имитируется в тренировочных полетах на воздушной лаборатории Ил-76МДК.
Когда самолет летит по параболе Кеплера (так называемые "горки"), невесомость возникает буквально на 20 секунд. За один полет выполняется, как правило, 10 режимов.
Такие первые тренировки состоялись у кандидатов в космонавты-испытатели Роскосмоса Анастасии Бурчуладзе, Эльчина Вахидова, Владимира Ворожко и Александра Жеребцова. Именно они прошли через жесточайшее сито последнего открытого набора в отряд космонавтов и приступили к общекосмической подготовке. Она продлится два года.
Напомним, кто эти ребята. Единственная девушка среди новичков Анастасия Бурчуладзе работала инженером-конструктором НПО имени С.А. Лавочкина. Эльчин Вахидов по специальности морской инженер. Владимир Ворожко служил старшим летчиком-инструктором и командиром корабля, а Александр Жеребцов был командиром авиазвена эскадрильи.
Первая серия полетов в невесомости проходила у них в диапазоне высот от 6 до 9 километров. "Парение" наступило еще на этапе набора высоты и продолжалась 25-28 секунд.
Чему можно научиться за эти секунды? Оказывается, многому.
"Можно понять свои ощущения, как воспринимает невесомость организм. Можно научиться правильно двигаться, чтобы потом на станции от поручня к поручню перелетать без травм, синяков и шишек. Можно отработать определенные действия, скажем, как одну деталь соединить с другой… За тренировку самолет делает, как правило, десять "горок". Это десять режимов, совокупно - 200-250 секунд невесомости. Именно во время таких занятий космонавт, например, учится надевать и снимать скафандр "Сокол", отрабатывает другие важные навыки. Каждый выполняет таких полетов с десяток как минимум", - рассказал в интервью "РГ" начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
Чтобы участники тренировки не получили травмы, стены и потолок самолета отделаны мягкими панелями. Пол застелен матами. Предусмотрены поручни для фиксации и дополнительное освещение. Кстати, на испытательно-тренировочную бригаду перед началом режима невесомости и после его завершения действует перегрузка до двух единиц.
"На первый полет кандидатам в космонавты была поставлена задача - ознакомиться с выполнением операторской деятельности в безопорном пространстве. Мы оценивали их координацию действий, пространственную ориентацию и переносимость перегрузок. Затем приступили к отработке первых навыков - это перемещение с использованием различных элементов фиксации: по поручню и с фазой полета от одного борта к другому. Также отработали прием жидкости в условиях невесомости", - привел подробности начальник лаборатории - бортовой инженер-испытатель 3-го управления ЦПК Руслан Ельцов.
Как рассказали в "Роскосмосе", в этом году у группы общекосмической подготовки запланировано 10 подобных полетов. Кандидатам в космонавты-испытатели предстоит развивать и совершенствовать навыки перемещения с использованием элементов фиксации, транспортировки и передачи грузов различной массы. Также предусмотрена работа со спецснаряжением - надевание и снятие аварийно-спасательного скафандра "Сокол-КВ-2", выполнение монтажно-демонтажных операций в перчатках от скафандров.