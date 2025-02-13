Четырех кандидатов в космонавты учат летать в невесомости в Звездном городке

Как можно "пощупать" невесомость на Земле? Всех будущих космонавтов готовят к пребыванию в так называемой безопорной среде на этапе общекосмической подготовки в ЦПК имени Гагарина в Звездном городке. А именно: невесомость имитируется в тренировочных полетах на воздушной лаборатории Ил-76МДК.

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Когда самолет летит по параболе Кеплера (так называемые "горки"), невесомость возникает буквально на 20 секунд. За один полет выполняется, как правило, 10 режимов.

Такие первые тренировки состоялись у кандидатов в космонавты-испытатели Роскосмоса Анастасии Бурчуладзе, Эльчина Вахидова, Владимира Ворожко и Александра Жеребцова. Именно они прошли через жесточайшее сито последнего открытого набора в отряд космонавтов и приступили к общекосмической подготовке. Она продлится два года.

Напомним, кто эти ребята. Единственная девушка среди новичков Анастасия Бурчуладзе работала инженером-конструктором НПО имени С.А. Лавочкина. Эльчин Вахидов по специальности морской инженер. Владимир Ворожко служил старшим летчиком-инструктором и командиром корабля, а Александр Жеребцов был командиром авиазвена эскадрильи.

Первая серия полетов в невесомости проходила у них в диапазоне высот от 6 до 9 километров. "Парение" наступило еще на этапе набора высоты и продолжалась 25-28 секунд.

Чему можно научиться за эти секунды? Оказывается, многому.

" М о ж н о п о н я т ь с в о и о щ у щ е н и я , к а к в о с п р и н и м а е т н е в е с о м о с т ь о р г а н и з м . М о ж н о н а у ч и т ь с я п р а в и л ь н о д в и г а т ь с я , ч т о б ы п о т о м н а с т а н ц и и о т п о р у ч н я к п о р у ч н ю п е р е л е т а т ь б е з т р а в м , с и н я к о в и ш и ш е к . М о ж н о о т р а б о т а т ь о п р е д е л е н н ы е д е й с т в и я , с к а ж е м , к а к о д н у д е т а л ь с о е д и н и т ь с д р у г о й … З а т р е н и р о в к у с а м о л е т д е л а е т , к а к п р а в и л о , д е с я т ь " г о р о к " . Э т о д е с я т ь р е ж и м о в , с о в о к у п н о - 2 0 0 - 2 5 0 с е к у н д н е в е с о м о с т и . И м е н н о в о в р е м я т а к и х з а н я т и й к о с м о н а в т , н а п р и м е р , у ч и т с я н а д е в а т ь и с н и м а т ь с к а ф а н д р " С о к о л " , о т р а б а т ы в а е т д р у г и е в а ж н ы е н а в ы к и . К а ж д ы й в ы п о л н я е т т а к и х п о л е т о в с д е с я т о к к а к м и н и м у м " , - р а с с к а з а л в и н т е р в ь ю " Р Г " н а ч а л ь н и к Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Чтобы участники тренировки не получили травмы, стены и потолок самолета отделаны мягкими панелями. Пол застелен матами. Предусмотрены поручни для фиксации и дополнительное освещение. Кстати, на испытательно-тренировочную бригаду перед началом режима невесомости и после его завершения действует перегрузка до двух единиц.

" Н а п е р в ы й п о л е т к а н д и д а т а м в к о с м о н а в т ы б ы л а п о с т а в л е н а з а д а ч а - о з н а к о м и т ь с я с в ы п о л н е н и е м о п е р а т о р с к о й д е я т е л ь н о с т и в б е з о п о р н о м п р о с т р а н с т в е . М ы о ц е н и в а л и и х к о о р д и н а ц и ю д е й с т в и й , п р о с т р а н с т в е н н у ю о р и е н т а ц и ю и п е р е н о с и м о с т ь п е р е г р у з о к . З а т е м п р и с т у п и л и к о т р а б о т к е п е р в ы х н а в ы к о в - э т о п е р е м е щ е н и е с и с п о л ь з о в а н и е м р а з л и ч н ы х э л е м е н т о в ф и к с а ц и и : п о п о р у ч н ю и с ф а з о й п о л е т а о т о д н о г о б о р т а к д р у г о м у . Т а к ж е о т р а б о т а л и п р и е м ж и д к о с т и в у с л о в и я х н е в е с о м о с т и " , - п р и в е л п о д р о б н о с т и н а ч а л ь н и к л а б о р а т о р и и - б о р т о в о й и н ж е н е р - и с п ы т а т е л ь 3 - г о у п р а в л е н и я Ц П К Р у с л а н Е л ь ц о в .

Как рассказали в "Роскосмосе", в этом году у группы общекосмической подготовки запланировано 10 подобных полетов. Кандидатам в космонавты-испытатели предстоит развивать и совершенствовать навыки перемещения с использованием элементов фиксации, транспортировки и передачи грузов различной массы. Также предусмотрена работа со спецснаряжением - надевание и снятие аварийно-спасательного скафандра "Сокол-КВ-2", выполнение монтажно-демонтажных операций в перчатках от скафандров.