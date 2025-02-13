Разработан гель для защиты от космической радиации

Ученые из Гентского университета разработали 3D-печатный гидрогелель для защиты от космической радиации. Эффект материала обусловлен функционированием водорода, который замедляет поток частиц высокой энергии. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA).

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Известно, что астронавты, находясь в космосе, подвергаются высоким уровням радиации. Вне земной атмосферы и магнитного поля они получают дозу радиации, эквивалентную годовой дозе на Земле. Это становится особенно актуальной проблемой для будущих миссий, таких как полеты на Марс.

Ученые объяснили, что радиация — это вид излучения, который изменяет физическое состояние атомов или атомных ядер, превращая их в электрически заряженные ионы или продукты ядерных реакций. Вода давно используется как эффективный барьер для защиты от радиации благодаря своей плотности и высокому содержанию водорода, который замедляет заряженные частицы.

Однако использование воды в свободном состоянии в космосе затруднено — контейнеры занимают много места, а утечка может повредить оборудование.

Новый материал, основанный на суперабсорбирующих полимерах (SAP), поможет решить эту проблему. Созданный учеными гидрогель способен поглощать объем жидкости, в сотни раз превышающий его собственный вес. Благодаря уникальной форме гель предотвращает утечки даже в том случае, если материал повреждается.

3D-печать этих материалов позволяет создавать защитные элементы любой формы. Руководитель проекта Петер Дебруэл отметил, что безопасность и эффективность нового метода уже подтверждены, и следующим шагом станет внедрение технологии в промышленное производство. Планируется внедрение гидрогелевых вставок в скафандры и элементы защиты различных компонентов космических кораблей.