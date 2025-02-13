NASA показало снимок «звездного букета» ко Дню всех влюбленных

Телескопы космического агентства NASA запечатлели огромный «звездный букет» ко Дню всех влюбленных. Как сообщает портал Phys.org, речь идет о самом глубоком рентгеновском изображении туманности Тарантул из когда-либо сделанных.

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Объединив данные рентгеновской обсерватории «Чандра» с оптическими данными космического телескопа «Хаббл» и радиоданными комплекса радиотелескопов ALMA, ученые продемонстрировали «звездную композицию», напоминающую букет.

Туманность Тарантул расположена примерно в 160 тысячах световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово Облако, соседке Млечного Пути. Поскольку это одна из самых ярких и густонаселенных областей звездообразования вблизи Земли, туманность Тарантул часто становится объектом исследований ученых.

Плотное скопление в центре туманности Тарантул содержит самые массивные звезды, которые когда-либо находили астрономы. Возраст каждой из этих звезд составляет всего около одного-двух миллионов лет (наше Солнце более чем в тысячу раз старше - его возраст составляет около пяти миллиардов лет).

В рентгеновских лучах наблюдается большое количество диффузного горячего газа, возникающего из разных источников, включая звездные ветра и газ, выбрасываемый взрывами сверхновых. Этот набор данных будет наилучшим из доступных в обозримом будущем для изучения диффузного рентгеновского излучения в областях звездообразования, отмечает Phys.org.

Длительное наблюдение за Туманностью Тарантул позволяет астрономам фиксировать изменения в местных массивных звездах. Некоторые из этих звезд являются членами двойных звездных систем, и их движения можно отслеживать по изменениям яркости рентгеновского излучения.