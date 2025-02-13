«Джеймс Уэбб» зафиксировал рождение планет в молодой звездной системе

Международная команда исследователей, включая ученых из Мичиганского университета, с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» получила уникальные данные о формировании планет в системе PDS 70, расположенной в 370 световых годах от Земли. Результаты были опубликованы в Astronomical Journal.

«Джеймс Уэбб» зафиксировал рождение планет в молодой звездной системе
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PDS 70 — одна из наиболее изученных молодых звездных систем, возрастом около 5 млн лет. В отличие от других известных протопланетных дисков, здесь уже обнаружены две формирующиеся планеты — PDS 70 b и PDS 70 c. Они растут в огромном промежутке внутри диска из газа и пыли, который окружает центральную звезду. Этот разрыв действует как «зона планетарного строительства», где новые миры собирают материал для роста.

Используя передовые инструменты, команда ученых зафиксировала беспрецедентные детали планет и окружающего их вещества.

Многократное изображение молодой звездной системы PDS 70 демонстрирует формирование двух планет, B и C, внутри газопылевого диска. Яркие красно-желтые пятна, зафиксированные телескопом, показывают расположение растущих планет и рассеивание света от мельчайшей пыли в диске. Поскольку эти частицы очень маленькие, они отражают свет преимущественно в одном направлении, скрывая заднюю часть диска. 

Синее кольцо, отображает более крупные пылeвые частицы, которые излучают холодный свет. В центре системы находится невидимая для прямого наблюдения молодая звезда, а пунктирные линии обозначают предполагаемые орбиты формирующихся планет, основанные на предыдущих исследованиях. 

«Мы видим снимки ранних стадий планетарного роста, показывая, что происходит, когда миры конкурируют за выживание в своем космическом питомнике», поясняет Дори Блейкли из комманды наблюдения.

Одним из ключевых достижений исследования стало применение новой техники спектрографии, позволившей «заглянуть» за ослепительный свет звезды и разглядеть тонкие детали системы.

«Эта инновационная техника похожа на то, как если бы мы убрали прожектор, освещающий сцену, чтобы увидеть, что происходит вокруг», объясняет Рене Дойон, директор Института исследований экзопланет

Открытие подтверждает существующие модели планетного формирования и открывает новые перспективы для изучения других звездных систем.

«Это только начало, мы надеемся применить этот метод к другим системам и приглашаем коллег со всего мира воспользоваться его возможностями», говорит Майкл Мейер, соавтор исследования.

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