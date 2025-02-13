«Джеймс Уэбб» зафиксировал рождение планет в молодой звездной системе

Международная команда исследователей, включая ученых из Мичиганского университета, с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» получила уникальные данные о формировании планет в системе PDS 70, расположенной в 370 световых годах от Земли. Результаты были опубликованы в Astronomical Journal.

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PDS 70 — одна из наиболее изученных молодых звездных систем, возрастом около 5 млн лет. В отличие от других известных протопланетных дисков, здесь уже обнаружены две формирующиеся планеты — PDS 70 b и PDS 70 c. Они растут в огромном промежутке внутри диска из газа и пыли, который окружает центральную звезду. Этот разрыв действует как «зона планетарного строительства», где новые миры собирают материал для роста.

Используя передовые инструменты, команда ученых зафиксировала беспрецедентные детали планет и окружающего их вещества.

Многократное изображение молодой звездной системы PDS 70 демонстрирует формирование двух планет, B и C, внутри газопылевого диска. Яркие красно-желтые пятна, зафиксированные телескопом, показывают расположение растущих планет и рассеивание света от мельчайшей пыли в диске. Поскольку эти частицы очень маленькие, они отражают свет преимущественно в одном направлении, скрывая заднюю часть диска.

Синее кольцо, отображает более крупные пылeвые частицы, которые излучают холодный свет. В центре системы находится невидимая для прямого наблюдения молодая звезда, а пунктирные линии обозначают предполагаемые орбиты формирующихся планет, основанные на предыдущих исследованиях.

« М ы в и д и м с н и м к и р а н н и х с т а д и й п л а н е т а р н о г о р о с т а , п о к а з ы в а я , ч т о п р о и с х о д и т , к о г д а м и р ы к о н к у р и р у ю т з а в ы ж и в а н и е в с в о е м к о с м и ч е с к о м п и т о м н и к е » , — п о я с н я е т Д о р и Б л е й к л и и з к о м м а н д ы н а б л ю д е н и я .

Одним из ключевых достижений исследования стало применение новой техники спектрографии, позволившей «заглянуть» за ослепительный свет звезды и разглядеть тонкие детали системы.

« Э т а и н н о в а ц и о н н а я т е х н и к а п о х о ж а н а т о , к а к е с л и б ы м ы у б р а л и п р о ж е к т о р , о с в е щ а ю щ и й с ц е н у , ч т о б ы у в и д е т ь , ч т о п р о и с х о д и т в о к р у г » , — о б ъ я с н я е т Р е н е Д о й о н , д и р е к т о р И н с т и т у т а и с с л е д о в а н и й э к з о п л а н е т

Открытие подтверждает существующие модели планетного формирования и открывает новые перспективы для изучения других звездных систем.