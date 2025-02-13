«Джеймс Уэбб» зафиксировал рождение планет в молодой звездной системе
Международная команда исследователей, включая ученых из Мичиганского университета, с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» получила уникальные данные о формировании планет в системе PDS 70, расположенной в 370 световых годах от Земли. Результаты были опубликованы в Astronomical Journal.
PDS 70 — одна из наиболее изученных молодых звездных систем, возрастом около 5 млн лет. В отличие от других известных протопланетных дисков, здесь уже обнаружены две формирующиеся планеты — PDS 70 b и PDS 70 c. Они растут в огромном промежутке внутри диска из газа и пыли, который окружает центральную звезду. Этот разрыв действует как «зона планетарного строительства», где новые миры собирают материал для роста.
Используя передовые инструменты, команда ученых зафиксировала беспрецедентные детали планет и окружающего их вещества.
Многократное изображение молодой звездной системы PDS 70 демонстрирует формирование двух планет, B и C, внутри газопылевого диска. Яркие красно-желтые пятна, зафиксированные телескопом, показывают расположение растущих планет и рассеивание света от мельчайшей пыли в диске. Поскольку эти частицы очень маленькие, они отражают свет преимущественно в одном направлении, скрывая заднюю часть диска.
Синее кольцо, отображает более крупные пылeвые частицы, которые излучают холодный свет. В центре системы находится невидимая для прямого наблюдения молодая звезда, а пунктирные линии обозначают предполагаемые орбиты формирующихся планет, основанные на предыдущих исследованиях.
«Мы видим снимки ранних стадий планетарного роста, показывая, что происходит, когда миры конкурируют за выживание в своем космическом питомнике», — поясняет Дори Блейкли из комманды наблюдения.
Одним из ключевых достижений исследования стало применение новой техники спектрографии, позволившей «заглянуть» за ослепительный свет звезды и разглядеть тонкие детали системы.
«Эта инновационная техника похожа на то, как если бы мы убрали прожектор, освещающий сцену, чтобы увидеть, что происходит вокруг», — объясняет Рене Дойон, директор Института исследований экзопланет
Открытие подтверждает существующие модели планетного формирования и открывает новые перспективы для изучения других звездных систем.
«Это только начало, мы надеемся применить этот метод к другим системам и приглашаем коллег со всего мира воспользоваться его возможностями», — говорит Майкл Мейер, соавтор исследования.