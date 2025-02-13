Приложение AppleTV вышло для устройств на Android

Apple выпустила приложение Apple TV+ для Android, расширяя доступ к своему стриминговому сервису за пределы экосистемы iOS. Это решение связано с ростом популярности оригинальных сериалов, таких как Silo и Severance, на которые компания потратила $20 млн за эпизод.

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Эксперты считают, что Apple стремится увеличить доходы от подписок, поскольку сталкивается с конкуренцией в сфере устройств, особенно в Китае. Сервисный бизнес Apple вырос на 14%, достигнув $26,3 млрд в первом квартале 2025 года.

Хотя доступ к Apple TV+ на Android может повысить доходы компании, аналитики считают, что Apple не собирается полностью открывать свою экосистему — многие функции остаются эксклюзивными для iOS.

Запуск приложения для Android также связан с конкуренцией в индустрии стриминга. У Apple TV+ намного меньше подписчиков, чем у лидеров рынка, таких как Netflix, у которого более 300 млн платных пользователей. Стоимость подписки на Apple TV+ — $9,99 в месяц, а базовый план Netflix с рекламой — $7,99.

Ранее Apple уже предпринимала шаги для привлечения новой аудитории, предлагая бесплатные выходные для тестирования сервиса. До появления на Android Apple TV+ был доступен только на iOS, Windows и смарт-ТВ.