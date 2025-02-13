Названы возможные сроки начала продаж iPhone SE 4 в России

Продажи нового iPhone SE 4 в России могут начаться в конце февраля — одновременно со всем миром, сообщили ретейлеры.

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Точную дату американская корпорация, как ожидается, объявит на следующей неделе на презентации. Источник «Известий» предположил, что в российских магазинах телефон появится 28 февраля.

У iPhone SE 4 не будет кнопки Home, у гаджета «безрамочный» экран с «вырезом-челкой» и портом USB-C.

Цена может составить около 70 тысяч рублей.