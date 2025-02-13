SpaceX запустит новый спутник для наблюдения за экзопланетами

NASA объявило о том, что выбрало компанию SpaceX для запуска нового спутника Pandora, предназначенного для изучения экзопланет.

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Аппарат будет доставлен на низкую околоземную орбиту и будет наблюдать за 20 известными экзопланетами, которые пересекают свои звёзды-хозяева. Каждый наблюдательный цикл будет длиться 24 часа, спутник рассчитан на проведение 10 наблюдений.

SpaceX планирует запустить миссию Pandora этой осенью. В своём пресс-релизе NASA сообщило, что SpaceX была выбрана для запуска Pandora в рамках контракта с агентством на предоставление пусковых услуг. NASA отмечает, что эта миссия является следующим шагом в исследовании атмосфер экзопланет, и SpaceX уже запускала другой экзопланетный зонд, TESS, для агентства в 2018 году.