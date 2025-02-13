В недорогих смартфонах появится ИИ

В смартфонах среднего класса будут чаще появляться функции искусственного интеллекта (ИИ) — благодаря новому процессору Qualcomm. Об этом сообщает издание Engadget.

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Американская компания представила чип Snapdragon 6 Gen 4 — первая модель среднего класса с поддержкой ИИ. В Qualcomm рассказали, что процессор позволит подавлять внешний шум во время разговоров, использовать продвинутые голосовые помощники и многое другое. Также модель поддерживает INT4, что позволит поддерживать ИИ-сервисы на компактных устройствах.

Производительность центрального процессора Snapdragon 6 Gen 4 на 11 процентов выше, чем у предшественника. Увеличение мощности графического процессора — 29 процентов. Чип для недорогих телефонов также должен обеспечить увеличение скорости передачи данных через Wi-Fi и 5G.

« В с е э т о о з н а ч а е т , ч т о п о л ь з о в а т е л я м A n d r o i d н е п р и д е т с я т р а т и т ь с я н а ф л а г м а н с к и е у с т р о й с т в а , ч т о б ы п о л у ч и т ь н о в е й ш и е ф у н к ц и и И И и д о с т о й н у ю с к о р о с т ь » , — о т м е т и л и ж у р н а л и с т ы и з д а н и я .

В Qualcomm заявили, что первыми чип Snapdragon 6 Gen 4 получат Oppo и Honor, которые интегрируют его в свои смартфоны.

Ранее в Google заявили, что очередная конференция разработчиков Google I/O пройдет 20 и 21 мая. Ожидается, что на ней анонсируют Android 16.