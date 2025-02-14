Почти ноль прогресса: камеры Samsung S21 сравнили с S25

Автор YouTube-канала Technotin продемонстрировал, как на самом деле новый Galaxy S25 снимает фото и видео на фоне S21.

© YouTube/Technotin

Фронтальная камера в целом у обоих смартфонов снимает видео одинаково хорошо. При этом картинка у S25 более насыщенная, а у S21 более серая и бледная. В режиме 4К 60 к/с вы можете на S25 переключаться между всеми объективами, а у S21 такой функции нет вообще.

Записывать видео на телевик у S21 можно лишь в 4К 30 к/с. И по качеству изображения он на фоне S25 проигрывает за счёт меньшего разрешения.

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

© Technotin

С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше. Слева — S25, справа — S21. Здесь различия между устройствами настолько малы, что можно сказать, что их нет.

Вывод

Самое большое обновление у Galaxy S25 по сравнению с S21 — это возможность переключения между объективами в 4К 60 FPS. В остальном же разница между смартфонами — «никакая».