Google раньше времени раскрыла характеристики смартфона Poco M7

Google раньше времени раскрыла недорогой смартфон Xiaomi Poco M7
Xiaomi Poco M7 неожиданно появился в базе данных Google Play, намекая на скорый релиз бюджетного смартфона.
Хотя Xiaomi пока не делала официальных анонсов, теперь стали известны ключевые характеристики устройства.
Согласно данным Google Play, Poco M7 получит чип Snapdragon 4 Gen 2, 4 ГБ оперативной памяти и Android 14.
Новинку оснастят экраном с разрешением 720 х 1640 пикселей и отверстием для фронтальной камеры. Остальные детали пока не раскрыты.
Для сравнения, выпущенный ранее Poco M7 Pro 5G оснащен чипом Dimensity 7025 Ultra, 6/8 ГБ оперативной памяти и 6.67-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц. В его камере используется 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600, а цена начинается с 15 000 рупий (≈ $180).
Если Poco M7 окажется еще более доступным, он может стать одним из самых дешевых 5G-смартфонов Xiaomi в 2025 году.