Google раньше времени раскрыла характеристики смартфона Poco M7

Xiaomi Poco M7 неожиданно появился в базе данных Google Play, намекая на скорый релиз бюджетного смартфона.

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Хотя Xiaomi пока не делала официальных анонсов, теперь стали известны ключевые характеристики устройства.

Согласно данным Google Play, Poco M7 получит чип Snapdragon 4 Gen 2, 4 ГБ оперативной памяти и Android 14.

Новинку оснастят экраном с разрешением 720 х 1640 пикселей и отверстием для фронтальной камеры. Остальные детали пока не раскрыты.

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Для сравнения, выпущенный ранее Poco M7 Pro 5G оснащен чипом Dimensity 7025 Ultra, 6/8 ГБ оперативной памяти и 6.67-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц. В его камере используется 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600, а цена начинается с 15 000 рупий (≈ $180).

Если Poco M7 окажется еще более доступным, он может стать одним из самых дешевых 5G-смартфонов Xiaomi в 2025 году.