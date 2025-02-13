Инсайдер опроверг анонс iPhone SE (2025) на это неделе
Ранее известный аналитик Марк Гурман сообщил, что iPhone SE (2025) могут представить уже на этой неделе, однако теперь появились уточнения.
Инсайдеры утверждают, что анонс откладывается, а в ближайшие дни Apple сфокусируется на других продуктах.
Ожидается, что компания проведет небольшое мероприятие уже завтра, но оно не будет связано с iPhone SE.
В пятницу представители команды Apple Vision Pro дадут интервью прессе, а новый MacBook Air на M4 могут показать только через несколько недель.
Ранее сообщалось, что iPhone SE (2025) получит дизайн в стиле iPhone 14, чип A18, поддержку Apple Intelligence, увеличенный экран и USB-C.
Теперь остается ждать, когда Apple официально объявит дату презентации.