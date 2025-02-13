Инсайдер опроверг анонс iPhone SE (2025) на это неделе

Ранее известный аналитик Марк Гурман сообщил, что iPhone SE (2025) могут представить уже на этой неделе, однако теперь появились уточнения.

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Инсайдеры утверждают, что анонс откладывается, а в ближайшие дни Apple сфокусируется на других продуктах.

Ожидается, что компания проведет небольшое мероприятие уже завтра, но оно не будет связано с iPhone SE.

В пятницу представители команды Apple Vision Pro дадут интервью прессе, а новый MacBook Air на M4 могут показать только через несколько недель.

Ранее сообщалось, что iPhone SE (2025) получит дизайн в стиле iPhone 14, чип A18, поддержку Apple Intelligence, увеличенный экран и USB-C.

Теперь остается ждать, когда Apple официально объявит дату презентации.