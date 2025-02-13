В Якутии обнаружили древние нарты возрастом около 9 тысяч лет

На острове архипелага Де Лонга Булунского района Якутии ученые сделали уникальную находку. Они обнаружили детали древних нарт, возраст которых - около 9 тысяч лет.

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Как сообщает контент-партнер "РГ" газета "Маяк Арктики", открытие на Жоховской стоянке сделали сотрудники Института истории материальной культуры РАН и Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Несмотря на то, что части нарт обнаружили летом, о деталях исследования стало известно совсем недавно.

Нарты - это длинные двухполозные сани, которые использовали народы Севера. Находка доказывает, что уже в эпоху раннего голоцена высокоширотная Восточно-Сибирская Арктика была освоена древним человеком.

Кроме того, найденные нарты свидетельствуют о раннем этапе распространения ездового собаководства на северных землях.