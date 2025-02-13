Современные смартфоны назвали излишне мощными

Журналисты издания PhoneArena заявили, что производителям смартфонов нужно прекратить соревноваться между собой в мощности своих устройств. Материал доступен на сайте медиа.

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Специалисты оценили актуальные флагманы Apple iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra. По их мнению, оба телефона демонстрируют превосходную производительность, однако их создатели не решили проблему с перегревом.

« В ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы е ч и п ы п о т р е б л я ю т м н о г о э н е р г и и , ч т о п р и в о д и т к в ы д е л е н и ю т е п л а » , — п о д ч е р к н у л и а в т о р ы .

По их словам, современные смартфоны достигли предела роста производительность — мощность аппаратов считается излишней, так как нет таких задач, которые они не смогут решить. Однако крупные компании продолжают соревноваться между собой из-за внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Отдельно специалисты отметили проблему ИИ — производители смартфонов пытаются добавить искусственный интеллект во все гаджеты, хотя пока еще не придумали убедительных вариантов использования.

« С р е д н е с т а т и с т и ч е с к о м у п о л ь з о в а т е л ю н е о б я з а т е л ь н о н у ж н ы б е з у м н о в ы с о к и е с к о р о с т и . В к о н ц е к о н ц о в , с м а р т ф о н н е я в л я е т с я у с т р о й с т в о м , о р и е н т и р о в а н н ы м н а п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь » , — з а к л ю ч и л и ж у р н а л и с т ы .

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с жалобой в ФАС на низкие цены на электронику на маркетплейсах. Представители офлайн-торговли уверены, что маркетплейсы занимаются демпингом.