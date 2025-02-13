Инсайдер показал iPhone SE 4 в белом цвете

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) качественные фотографии еще не вышедшего iPhone SE 4, в том числе показав его в упаковке.

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Ранее этот же инсайдер показал «живые» фото iPhone SE 2025 года в черном цвете. Теперь же он опубликовал фотографии устройства в белом корпусе. Судя по всему, смартфон получит компактный 6,06-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, старым «вырезом-челкой» и Face ID.

Фото также подтверждают наличие в смартфоне кнопки действия вместо рычажка беззвучного режима. При этом кнопка Camera Control, дебютировавшая в iPhone 16, в бюджетном устройстве не появится.

Планировалось, что Apple представит обновленную версию iPhone SE уже на этой неделе, о чем сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. Однако вскоре он уточнил, что Apple перенесла анонс на неделю.

Актуальный на данный момент iPhone SE 2022 года предлагает «устаревший» дизайн с 4,7-дюймовым экраном, кнопкой «Домой» со сканером Touch ID и разъемом Lightning, из-за чего гаджет был снят с продажи в странах ЕС.