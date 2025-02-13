Слух: Galaxy S26 Ultra получит кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч

Портал GizmoChina сообщил, что Samsung начнёт внедрять в свои смартфоны кремний-углеродные аккумуляторы (Si/C), следуя тренду китайских производителей смартфонов, которые всё чаще используют такие батареи, чтобы увеличить время работы устройств.

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Теперь и Samsung рассматривает внедрение новой технологии аккумуляторов. Недавно появились слухи, что ёмкость аккумулятора Galaxy S26 Ultra может достигать 7000 мАч, что больше, чем у большинства китайских конкурентов. Вследствие этого усиления конкуренции между брендами пользователям могут стать доступны смартфоны с длительной автономной работой.

Оптимизация работы аккумулятора в последних флагманских моделях Galaxy «уже позволяет им обеспечить продолжительную автономность, и если слухи об использовании аккумуляторов Si/C окажутся правдой, то в серии Galaxy S26 можно будет ожидать значительного увеличения времени автономной работы».

По сообщениям источника, в будущем эта технология может стать стимулом для Apple внедрить что-то подобное.