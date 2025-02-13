Глава OpenAI рассказал о новой модели ИИ GPT-5

Новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT от компании OpenAI станет бесплатной для всех пользователей.

Об этом заявил глава компании Сэм Альтман.

" Б е с п л а т н а я в е р с и я C h a t G P T б у д е т в к л ю ч а т ь н е о г р а н и ч е н н ы й д о с т у п к с т а н д а р т н о й м о щ н о с т и и н т е л л е к т а " , - н а п и с а л о н в Х .

При этом подписчики платных тарифов получат доступ к "более высокому уровню интеллекта". Альтман также сообщил, что ближайшее обновление GPT-4.5, которое ранее называлось Orion, станет последней моделью, которая будет работать без технологии глубокого рассуждения.

Глава OpenAI добавил, что компания намерена внедрить в GPT-5 технологию глубокого рассуждения, которая используется в модели о3 так, чтобы пользователям не приходилось переключаться между моделями. GPT-5 будет поддерживать функции голосового чата, совместного редактирования документов, поиска информации в сети, а также ИИ-агента, пояснил Альтман.