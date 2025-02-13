Глава OpenAI рассказал о новой модели ИИ GPT-5

В OpenAI заявили, что ИИ-модель GPT-5 будет бесплатной для всех пользователей
Новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT от компании OpenAI станет бесплатной для всех пользователей.
Об этом заявил глава компании Сэм Альтман.
"Бесплатная версия ChatGPT будет включать неограниченный доступ к стандартной мощности интеллекта", - написал он в Х.
При этом подписчики платных тарифов получат доступ к "более высокому уровню интеллекта". Альтман также сообщил, что ближайшее обновление GPT-4.5, которое ранее называлось Orion, станет последней моделью, которая будет работать без технологии глубокого рассуждения.
Глава OpenAI добавил, что компания намерена внедрить в GPT-5 технологию глубокого рассуждения, которая используется в модели о3 так, чтобы пользователям не приходилось переключаться между моделями. GPT-5 будет поддерживать функции голосового чата, совместного редактирования документов, поиска информации в сети, а также ИИ-агента, пояснил Альтман.