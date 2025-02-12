Apple разрешила переносить покупки между разными аккаунтами

Apple представила новую функцию, которая позволяет пользователям переносить покупки между учетными записями Apple. Это обновление будет полезно тем, у кого есть отдельные аккаунты для iCloud и покупок. Да, такие есть.

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Чтобы перенести покупки, пользователям необходимо войти в обе учетные записи на одном iPhone или iPad. Вторичная учетная запись, в которой хранятся покупки, должна быть зарегистрирована в «Медиа и покупки», а основная — в iCloud. Другие требования включают:

В обеих учетных записях должна быть включена двухфакторная аутентификация. Они должны быть настроены на одну и ту же страну/регион. На вторичной учетной записи не должно быть остатков, арендованных товаров или предварительных заказов. Функция совместного использования покупок должна быть отключена. Перед переносом покупок пользователи должны подождать 15 дней после совершения последней покупки.

Чтобы перенести покупки, перейдите в Настройки > Аккаунт > Медиа и покупки > Просмотр учетной записи > Перенести покупки и следуйте инструкциям.