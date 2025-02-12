Telegram выпустил обновление с новыми функциями

« Д е л а е м е щ е о д и н ш а г к п о д д е р ж к е с о б с т в е н н о й в и д е о п л а т ф о р м ы » , - с о о б щ и л о с н о в а т е л ь п л о щ а д к и Павел Дуров.

Он также отметил, что после обновлений стал возможен поиск с помощью искусственного интеллекта стикеров, речь идёт о картинках, созданных самими пользователями. Всё это доступно на 29 языках.

Как отмечается на сайте мессенджера, в том числе при отправке видео, загруженного в Telegram, в чате или на других платформах теперь возможно поставить временную метку, с которой будет воспроизводиться ролик при нажатии ссылки получателем.