Telegram выпустил обновление с новыми функциями отправки и оформления видео
«Делаем еще один шаг к поддержке собственной видеоплатформы», - сообщил основатель площадки Павел Дуров.
Он также отметил, что после обновлений стал возможен поиск с помощью искусственного интеллекта стикеров, речь идёт о картинках, созданных самими пользователями. Всё это доступно на 29 языках.
Как отмечается на сайте мессенджера, в том числе при отправке видео, загруженного в Telegram, в чате или на других платформах теперь возможно поставить временную метку, с которой будет воспроизводиться ролик при нажатии ссылки получателем.