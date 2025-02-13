В Великобритании обнаружили древнюю крошку хлеба из Египта

Волонтеры Центра открытий Лидса в Великобритании сделали необычную находку – крошку хлеба, возраст которой составляет около трех тысяч лет. Они изучают коллекции предметных стекол, которые хранятся в местных музеях и галереях.

© mir24.tv

Как выяснили исследователи, артефакт родом из Фив и был извлечен в XIX веке вместе с мумией. Предполагается, что он являлся частью ритуального приношения, характерного для египетских захоронений.

Однако это не единственное удивительное открытие. Под другим предметным стеклом волонтеры заметили мельчайшую пылинку, оставшуюся после извержения вулкана Кракатау в 1883 году – катастрофы, унесшей жизни более 40 тысяч человек.

Также в числе музейных предметов, которые исследовали волонтеры, оказались экспонаты с миниатюрными морскими существами, собранные во время кругосветного путешествия в 1872 году. Об этом сообщает Yorkshire Evening Post.

Ранее в городе Бордо на юго-западе Франции археологи нашли девять саркофагов эпохи Меровингов (первая династия франкских королей) возрастом около 1,3 тысячи лет. Их обнаружили на площади Ренодель при озеленении района Сен-Серин. На месте раскопок исследователи заметили и следы погребальных практик. Среди них были три захоронения в гробах, датируемые XI-XIII веками, также четыре могилы в открытом грунте и гробах XV-XVII веков. Всего археологи обнаружили около 20-30 захоронений XI-XVII веков. Данные находки не стали неожиданностью для специалистов, так как раскопки проходили на месте древнего кладбища. Согласно словам исследователей, в конце февраля раскопки начнут проводиться активнее. Они будут длиться на протяжении нескольких недель.