В Британии запустили первый школьный класс, уроки в котором ведет ИИ

В Британии в этом учебном году запустили первый школьный класс без учителя. Уроки в нем ведет искусственный интеллект (ИИ) с использованием технологий виртуальной реальности.

© Российская Газета

Проект реализовали в частном колледже David Game College в Лондоне. Машинный разум сам создает учебную программу, анализирует успеваемость учащихся и вносит коррективы в образовательный процесс. Руководство колледжа считает, что ИИ, в отличие от обычных преподавателей, не будет допускать ошибок и объективно оценит подготовку учащихся.

" У ч и т е л ь ч а с т о н е з н а е т н е д о с т а т к и с в о и х у ч е н и к о в , - о т м е ч а ю т в к о л л е д ж е . - Н е й р о с е т ь ж е б о л е е э ф ф е к т и в н о о п р е д е л и т , п о ч е м у у р е б е н к а е с т ь п р о б л е м ы в о б у ч е н и и " .

Впрочем, отдавать учебу и воспитание детей полностью на откуп высоким технологиям в колледже пока не готовы. За детьми, которых будет учить ИИ, все-таки будут наблюдать живые учителя. Они вмешиваются в ситуацию, если что-то идет не так. Кроме того, пока алгоритмы не справляются с преподаванием таких предметов, как искусство и половое воспитание.

Власти Британии уверены, что за этими технологиями в образовании будущее, но видят их дополнением, а не заменой для преподавателей. На начальном этапе минобразования королевства предлагает учителям больше использовать ИИ в своей работе, в первую очередь для проверки домашних заданий и планирования уроков. Соответствующие нормы уже внесены в образовательные стандарты, теперь дело за внедрением конкретных разработок.

" М а ш и н н ы й р а з у м б у д е т р а б о т а т ь д л я у ч и т е л я , с н и з и т а д м и н и с т р а т и в н у ю н а г р у з к у и п о м о ж е т п р о в о д и т ь к а ж д ы й д е н ь т в о р ч е с к и е и в д о х н о в л я ю щ и е у р о к и , с о к р а щ а я н е х в а т к у в р е м е н и " , - у в е р е н ы в б р и т а н с к о м м и н и с т е р с т в е о б р а з о в а н и я .

Пока, впрочем, британские учителя осторожничают. По опросам, 64 процента из них не используют искусственный интеллект в работе, а 19 процентов не хотят делать это и в будущем. Максимум, на что решаются использующие нейросети преподаватели, это проверка работ учеников на плагиат. Противники замены учителей на ИИ считают, что "машина дегуманизирует процесс обучения, из-за чего пропадает межличностное взаимодействие между учениками и учителем".