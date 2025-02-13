Астрономы узнали, что Солнце способно расставлять капканы для околоземных спутников. Из-за аномальной активности Солнца в прошлом году вокруг нашей планеты появились новые радиационные пояса.

© NASA

Эти области с повышенной радиацией способны вывести из строя электронику аппаратов и навредить здоровью космонавтов. Известно, что Землю постоянно окружают два таких пояса (пояса Ван Аллена), и новые пояса могут стать неприятным сюрпризом.

Открытие сделал спутник NASA CIRBE благодаря команде канадских учёных. Аппарат был запущен в апреле 2023 года для изучения радиационных поясов планеты, но в апреле 2024 года вышел из строя из-за неисправности. Фактически он «проспал» момент самой масштабной вспышки на Солнце, вызвавшей на Земле сильнейшую с 1989 года геомагнитную бурю с северными сияниями, наблюдавшимися вплоть до Ставропольского края. Однако в июне спутник вновь заработал, и собранные им данные обескуражили учёных — у Земли появилось два новых радиационных пояса.

Состав поясов также удивил исследователей. Ближний из них содержал в основном энергичные протоны, а второй, расположенный чуть дальше, состоял из электронов. Магнитное поле планеты, очевидно, захватило вылетевшие с Солнца частицы, выброшенные во время майской активности, и сформировало из них два новых пояса. Пояс из электронов так же внезапно исчез к сентябрю, разрушившись, в том числе, под ударами новых выбросов с Солнца.

Пояс из протонов сохраняется до сих пор, демонстрируя невиданную ранее стабильность. Сейчас он представляет угрозу спутникам на геостационарной орбите и потенциальным путешественникам на Луну. Очевидно, что при планировании миссий на высоких орбитах в будущем придётся учитывать вероятность образования долговременных радиационных поясов там, где их раньше не было. В противном случае это может привести к срыву или осложнению некоторых космических миссий, сообщает 3dnews.ru.