Открыта самая быстрая планетная система во Вселенной
Международная команда астрономов обнаружила планетную систему, которая может быть признана рекордсменом по скорости своего движения. В настоящий момент она находится около центра нашей галактики Млечный Путь, но уже очень скоро может переместиться на значительное расстояние.
Научная работа опубликована в журнале The Astronomical Journal, а краткий обзор открытия представляет ресурс Sci News. Предполагается, что вновь открытая планетная система движется со скоростью не менее 540 километров в секунду.
"Мы думаем, что это так называемый сверхнептуновый мир, вращающийся вокруг звезды с малой массой на расстоянии, которое лежало бы между орбитами Венеры и Земли, если бы он находился в нашей Солнечной системе, - говорит соавтор исследования Шон Терри из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. - Если это так, то это будет первая планета, когда-либо обнаруженная на орбите гиперскоростной звезды".
Речь идет о паре объектов, открытых еще в 2011 году. Однако до последнего времени данные объекты не изучались. Обнаружить их удалось во время анализа архивных данных MOA (Microlensing Observations in Astrophysics) - совместного проекта, специализирующегося на изучении эффекта микролинзирования.
В данном случае сигналы микролинзирования выявили пару небесных тел, одно из которых, по предварительным данным, оказалось примерно в 2300 раз тяжелее другого. При помощи наблюдений обсерватории Кека на Гавайях и спутника Gaia удалось определить, что таинственные объекты расположены примерно в 24 000 световых лет от Земли.
Ученые проследили по архивным данным местоположение звезды и вычислили ее максимальную скорость. Звезда оказалась очень молодой, она получила название LL Ori. Ее скорость пока оценена в 540 километров в секунду, но авторы исследования отмечают, что истинная скорость может быть даже еще более высокой. Если она превысит 600 километров в секунду, то эта планетная система будет пересекать межгалактическое пространство на протяжении многих миллионов лет.