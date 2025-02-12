Открыта самая быстрая планетная система во Вселенной

Международная команда астрономов обнаружила планетную систему, которая может быть признана рекордсменом по скорости своего движения. В настоящий момент она находится около центра нашей галактики Млечный Путь, но уже очень скоро может переместиться на значительное расстояние.

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Научная работа опубликована в журнале The Astronomical Journal, а краткий обзор открытия представляет ресурс Sci News. Предполагается, что вновь открытая планетная система движется со скоростью не менее 540 километров в секунду.

" М ы д у м а е м , ч т о э т о т а к н а з ы в а е м ы й с в е р х н е п т у н о в ы й м и р , в р а щ а ю щ и й с я в о к р у г з в е з д ы с м а л о й м а с с о й н а р а с с т о я н и и , к о т о р о е л е ж а л о б ы м е ж д у о р б и т а м и В е н е р ы и З е м л и , е с л и б ы о н н а х о д и л с я в н а ш е й С о л н е ч н о й с и с т е м е , - г о в о р и т с о а в т о р и с с л е д о в а н и я Ш о н Т е р р и и з Ц е н т р а к о с м и ч е с к и х п о л е т о в и м е н и Г о д д а р д а в Г р и н б е л т е , ш т а т М э р и л е н д . - Е с л и э т о т а к , т о э т о б у д е т п е р в а я п л а н е т а , к о г д а - л и б о о б н а р у ж е н н а я н а о р б и т е г и п е р с к о р о с т н о й з в е з д ы " .

Речь идет о паре объектов, открытых еще в 2011 году. Однако до последнего времени данные объекты не изучались. Обнаружить их удалось во время анализа архивных данных MOA (Microlensing Observations in Astrophysics) - совместного проекта, специализирующегося на изучении эффекта микролинзирования.

В данном случае сигналы микролинзирования выявили пару небесных тел, одно из которых, по предварительным данным, оказалось примерно в 2300 раз тяжелее другого. При помощи наблюдений обсерватории Кека на Гавайях и спутника Gaia удалось определить, что таинственные объекты расположены примерно в 24 000 световых лет от Земли.

Ученые проследили по архивным данным местоположение звезды и вычислили ее максимальную скорость. Звезда оказалась очень молодой, она получила название LL Ori. Ее скорость пока оценена в 540 километров в секунду, но авторы исследования отмечают, что истинная скорость может быть даже еще более высокой. Если она превысит 600 километров в секунду, то эта планетная система будет пересекать межгалактическое пространство на протяжении многих миллионов лет.