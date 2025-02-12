Более 200 богатых гробниц доримского периода раскопали в Италии
В Италии археологи совершили крупное открытие на территории автономной провинции Тренто. Они обнаружили монументальный доримский некрополь, предназначенный для погребения представителей высшего сословия.
Открытие было сделано во время реставрации здания в районе Санта-Кроче исследователями из Управления археологического наследия Управления культурного наследия и деятельности автономной провинции Тренто, сообщает Heritage Daily.
Наиболее удивительные находки сделаны под культурными слоями средневекового и римского периодов. На глубине около восьми метров ниже уровня современной улицы обнаружен огромный некрополь. На сегодняшний день раскопано уже более 200 гробниц.
Эксперты датировали некрополь IX-VI веками до нашей эры, ранним железным веком, то есть доримским периодом. Данный регион в то время населяла конфедерация альпийских племен. В частности, здесь проживали реты, близкие к этрускам по языку и культуре.
Некрополь явно был непростым. Большинство гробниц оказались роскошными, внутри них археологи нашли богатый погребальный инвентарь. Предметы роскоши, похороненные вместе с людьми, являются важнейшими индикаторами социальной идентичности, роли и статуса владельцев гробниц.
"В частности, металлические артефакты, включая оружие и искусно выполненные украшения с инкрустациями из янтаря и стеклянной пасты, указывают на обширные культурные влияния и связи с италийскими регионами", - отмечают исследователи.
Они также обращают внимание на то, что сама планировка некрополя является уникальной.
"Железный век - это период глубоких преобразований с историко-культурной точки зрения во всем Средиземноморье, в Альпийской дуге и за Альпами. Великие цивилизации этрусков, финикийцев, греков и кельтов процветали. Это также времена первых Олимпийских игр, которые традиционно датируются 776 годом до нашей эры, и основания Рима в 753 году до нашей эры", - сказал суперинтендант Франко Марцатико, представитель Совета автономной провинции Тренто.