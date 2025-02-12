Более 200 богатых гробниц доримского периода раскопали в Италии

В Италии археологи совершили крупное открытие на территории автономной провинции Тренто. Они обнаружили монументальный доримский некрополь, предназначенный для погребения представителей высшего сословия.

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Открытие было сделано во время реставрации здания в районе Санта-Кроче исследователями из Управления археологического наследия Управления культурного наследия и деятельности автономной провинции Тренто, сообщает Heritage Daily.

Наиболее удивительные находки сделаны под культурными слоями средневекового и римского периодов. На глубине около восьми метров ниже уровня современной улицы обнаружен огромный некрополь. На сегодняшний день раскопано уже более 200 гробниц.

Эксперты датировали некрополь IX-VI веками до нашей эры, ранним железным веком, то есть доримским периодом. Данный регион в то время населяла конфедерация альпийских племен. В частности, здесь проживали реты, близкие к этрускам по языку и культуре.

Некрополь явно был непростым. Большинство гробниц оказались роскошными, внутри них археологи нашли богатый погребальный инвентарь. Предметы роскоши, похороненные вместе с людьми, являются важнейшими индикаторами социальной идентичности, роли и статуса владельцев гробниц.

" В ч а с т н о с т и , м е т а л л и ч е с к и е а р т е ф а к т ы , в к л ю ч а я о р у ж и е и и с к у с н о в ы п о л н е н н ы е у к р а ш е н и я с и н к р у с т а ц и я м и и з я н т а р я и с т е к л я н н о й п а с т ы , у к а з ы в а ю т н а о б ш и р н ы е к у л ь т у р н ы е в л и я н и я и с в я з и с и т а л и й с к и м и р е г и о н а м и " , - о т м е ч а ю т и с с л е д о в а т е л и .

Они также обращают внимание на то, что сама планировка некрополя является уникальной.