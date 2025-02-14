На российских сайтах могут запретить символику YouTube

Госдума и Совет по правам человека при президенте обсуждают возможный запрет на российских сайтах символики видеохостинга «Ютьюб». Об этом заявил в эксклюзивном интервью Авторадио журналист, член СПЧ, автор и ведущий программы "Итоги с Малькевичем" на ТВ-3 Александр Малькевич. Он напомнил, что в декабре на итоговой пресс-конференции Владимир Путин предельно четко обозначил: «Ютьюб» и корпорация «Гугл» должны соблюдать законы Российской Федерации, если хотят здесь работать.

Однако видеохостинг по-прежнему не удаляет контент, запрещённый в России, его материнская организация «Гугл» отказывается выплачивать штрафы, которые наложены Роскомнадзором, а российские СМИ и лидеры общественного мнения блокируются на этой платформе. Кроме того, «Гугл» уже 3 года не ведет техническую поддержку своих серверов в России. При этом «Ютьюб» по-прежнему рекламируется на ряде российских сайтов. Вот что об этом думает член СПЧ Александр Малькевич:

« П о т р е б о в а н и ю Роскомнадзора ресурсы Google в сети маркируются как нарушители законодательства Российской Федерации. В связи с этим немножко странно видеть, что этот сервис рекламируется на различных российских сайтах. У нас же ведь есть собственные аналоги, прекрасно работает, развивается Rutube, и было бы правильно продвигать их логотипы, пиарить наши сервисы, тем самым формируя у пользователей привычку обращаться к безопасным и полностью отвечающим российскому законодательству ресурсам».

Добавлю, что сегодня видеоплатформе исполняется 20 лет, этот домен был активирован 14 февраля 2005 года.