Ученые создали робота-прыгуна для исследования Луны

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали нового робота для исследования Луны и астероидов. Устройство, получившее название SPLITTER, способно перемещаться прыжками, а также стабильно держаться в воздухе благодаря особой системе управления.

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Традиционные марсоходы, несмотря на их надежность, слишком тяжелые и медлительные, что ограничивает зону их исследования. А беспилотные летательные аппараты, например дроны, в условиях низкой гравитации и отсутствия атмосферы просто не могут работать. Поэтому ученые предложили альтернативу — робота, передвигающегося прыжками.

SPLITTER состоит из двух небольших четырехногих роботов, соединенных тросом. Такая конструкция позволяет ему эффективно контролировать ориентацию во время полета. Вместо тяжелых гироскопов или газовых двигателей робот изменяет длину троса и положение своих конечностей, стабилизируя себя в воздухе.

Этот подход основан на физическом эффекте, известном как «теорема теннисной ракетки». Он объясняет, почему объекты с асимметричной массой могут неожиданно переворачиваться при вращении. Ученые использовали это свойство, чтобы робот мог регулировать свою ориентацию без дополнительных двигателей.

В отличие от роверов, SPLITTER способен преодолевать большие расстояния за счет прыжков, а его компактная конструкция делает его подходящим для исследования кратеров и пещер. Один из двух модулей может закрепляться на поверхности, а второй — опускаться вглубь, передавая данные.