В браузере Google Chrome появилась необычная ИИ-функция

Google начала тестирование новой ИИ-функции в тестовой версии браузера Chrome Canary, которая автоматически меняет скомпрометированные пароли на сайтах. Об этом сообщает портал «Хабр».

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Нововведение работает таким образом, что при попытке входа с использованием скомпрометированного пароля Chrome сначала предупреждает пользователя о возникшей угрозе безопасности, а затем предлагает сменить пароль. Если пользователь соглашается, браузер автоматически генерирует новый надежный пароль, меняет его на сайте и сохраняет в менеджере паролей.

Разработчики подчеркивают, что новые пароли не передаются на внешние ресурсы. Их безопасность обеспечивается системой проверки хеш-префиксов на устройстве пользователя, а сами пароли и их полные хеши не передаются третьим лицам.

Отмечается, что в Chrome уже существует функция, которая предупреждает пользователей об утечке паролей и предлагает их смену с возможностью генерации нового. Обновление этой системы защиты, по всей видимости, сделает процесс более удобным благодаря использованию ИИ.